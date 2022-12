Nuevos propósitos para 2023: Por un año con salud, dinero y amor

Si aún no lo haces, es buen momento de leer este artículo, y si eres de los que no hace resoluciones cada principio de año, tal vez con esto te animarás a hacerlo. El capricho millonario de los propósitos de año nuevo: hacer más ejercicio, perder peso, organizarse, aprender un nuevo talento o hobby, ahorrar, dejar de fumar, dejar de tomar y pasar más tiempo con la familia.

Ahí te van unas estadísticas, de la gente que hace resoluciones de año nuevo: 38% son adultos y 59% van de los 18 a los 34 años.

Después de la pandemia por Covid-19 se encontró que las resoluciones de año nuevo se enfocaron más en salud mental, comer saludable y las finanzas.

Hasta aquí todo va muy bien, es el siguiente dato el que es desmotivante: 43% de las personas, para febrero ya fallaron en cumplir sus metas; 23% abandona la primera semana, la mayoría para el segundo viernes del mes lo deja completamente. Sólo 9%, en total, logra cumplir sus propósitos durante todo el año. La gente falla por falta de motivación, por estar muy ocupados o por cambiar las metas y prioridades en su vida.

¿Qué se necesita para triunfar? Se ha encontrado que apoyo social, pero sobre todo resiliencia, el poder regresar al camino, aunque se haya tenido una falla, un resbalón. El éxito no es lineal, hay pequeños retrocesos en el camino, pero el pararse y volver a intentarlo es crucial.

Tips para triunfar con tus promesas de año nuevo:

•Empieza con una hoja en blanco, ya lo pasado, pasado, ¡cada nuevo año es una oportunidad de empezar desde cero! Ten una nueva visión de la versión de ti que quieres.

• Primero entiende por qué y para qué quieres el cambio. ¿Cuál es tu motivación? ¿Porqué es necesario cambiar ahora?

• Ponte metas a largo plazo, muy específicas y metas pequeñas a corto plazo.

• Utiliza la lógica, que tus metas sean reales.

• Busca un compañero (a) con las mismas metas. Ya sea un amigo, conocido o alguien en línea con quien puedas ir compartiendo el día a día y te ayude cuando te sientas desmotivado.

• Mejora tus hábitos y calidad de sueño. Verás el impacto en tu salud y éxito para conquistar tus metas.

Es importante recalcar que el enfocarnos en tener una mejor salud y bienestar no necesariamente se traduce en una nueva dieta o rutina de ejercicio. Después de haber sobrevivido la pandemia, el mensaje debe haber sido claro: la salud mental y física, la familia y los seres queridos es lo más importante. Nuestros propósitos deben ayudarnos a calmarnos y bajar la ansiedad, no a aumentarla. El uso de un diario personal en donde primero agradezcas, después escribas lo que quieres o describas tus problemas, es un buen aliado para documentar tu progreso, inténtalo. Comparte conmigo tus objetivos, así como el progreso, me encantará saber de ti y escribir el próximo año de tu caso. Te deseo bendiciones, amor y luz, para ti y tus seres queridos, en este 2023.

POR BRENDA JAET

MAAZ