Robots inteligentes y viajes a la luna: ¿para qué sirve la ciencia?

Cuando escuchamos la palabra “ciencia” es muy posible que la imagen de algún famoso científico, un personaje de la serie “La Teoría del Big Bang” o un profesor loco de caricatura nos venga a la mente. Y cuando tratamos de aterrizar una idea “científica” nos vuela la imaginación con máquinas que controlan la mente, naves y autos que trascienden el espacio y tiempo, robots con sentimientos y hasta el mismo “Parque Jurásico”.

Qué es la ciencia y para qué sirve

Estos son ejemplos de cómo se estereotipa a quien hace ciencia y lo qué es la ciencia. En muchas ocasiones como no la entendemos, la miramos lejana y como una fascinante ficción que solo es posible en películas para personas “muy inteligentes”, o en el extremo contrario, como parte obligada del aburrido currículo educativo.

Pero ¿qué pensarías si yo te dijera que ahora mismo estamos rodeados de ciencia? En lo que lees esta nota, el telescopio espacial James Webb se encuentra a 1.6 millones de kilómetros de la Tierra. Fue lanzado en diciembre del 2021 mediante colaboración internacional y tiene como misión encontrar los indicios de la formación de las primeras galaxias y estrellas que iluminaron el cosmos.

Descifrar el origen del universo

Siendo este un instrumento literalmente capaz de mirar hacia los misterios del pasado y descifrar el origen del universo, es el telescopio más complejo jamás construido. Para cuando termines este párrafo, un grupo de investigación en Europa estará haciendo pruebas para evaluar la respuesta de células, organismos y procesos fisiológicos humanos ante campos de microgravedad.

Con la finalidad de evaluar la viabilidad de los vuelos comerciales al espacio, la posibilidad de crear una colonia humana en la Luna y enviar la primera misión tripulada a Marte. En este momento en varios laboratorios alrededor del mundo, científicos buscan aplicar la tecnología de Repeticiones Palindrómicas Cortas Agrupadas y Regularmente Espaciadas (CRISPR por sus siglas en inglés), también conocidas como “tijeras moleculares” en campos como la medicina personalizada.

La ciencia hace posible lo imposible

Esta tecnología tiene la capacidad de modificar o corregir defectos en el genoma con un gran potencial en alimentación, agricultura y medio ambiente. ¿Parece absurdo verdad? Permíteme recordarte un proverbio de los Tribunos Romanos: “Lo posible, se hace… lo imposible se hará”.

A cada segundo que generas interacciones en línea por medio de likes, escuchas a ciertos artistas de tu preferencia, o realizas búsquedas en internet, los algoritmos aprenden de tu conducta para poder hacerte sugerencias a la medida por medio del Machine Learning, Deep Learning e inclusive Inteligencia Artificial.

De forma similar se entrenan los algoritmos auxiliares que utiliza el personal de salud en los hospitales para el diagnóstico y detección de enfermedades o el personal ejecutivo en los bancos. Los algoritmos ayudan a tomar mejores decisiones clínicas, financieras y operativas dada su capacidad computacional ante volúmenes masivos y dinámicos de datos (Big Data). Sin embargo, para poder llegar a todas esas soluciones se requiere de una cooperación interdisciplinaria basada en evidencia.

La ciencia es universal

Lo que hace a la ciencia especial, es su universalidad, que como resultado genera regularidades que después pasan a ser conjeturas, teorías y eventualmente se vuelven una realidad. Para ilustrar este punto hablaremos de una situación que nos marcó como humanidad moderna y es la crisis de la pandemia mundial del Covid-19.

Debido a la cooperación y financiamiento internacional, se logró el desarrollo de la primera vacuna en tan solo menos de un año. Desafortunadamente de forma simultánea se creó un mar de desinformación que provocó desconfianza en la medicina. Como el tío Ben le dijo a Peter Parker: “Con un gran poder viene una gran responsabilidad”.

Hacer ciencia

Hacer ciencia no es cuestión de ser el primero o de dar información con palabras elegantes sin sustento; se trata de buscar respuestas a los problemas o resolver incógnitas procurando la ética y la verdad para crear posibilidad y esperanza. Sin la ciencia me temo que regresaríamos a un oscurantismo como sociedad.

Ahora que hemos descubierto juntos un poco de nuestro actual entorno científico, nos queda por responder otra pregunta: ¿Quiénes se dedican a esto? Las personas que nos dedicamos a la ciencia no venimos de un mundo extraño, misterioso y etéreo.

Solo somos aquellos personajes con los que te cruzas cada día que vamos afrontando la vida con cualidades como la curiosidad, la atención a los detalles y a la resiliencia ante el fallo (y vaya que somos necios…bueno perseverantes).

La ciencia ayuda a las personas

Decidí ser ingeniera porque me gusta mucho la tecnología y ayudar a las personas. Además, cuando era niña me dio curiosidad el brazo robótico de Anakin Skywalker, los droides médicos y los viajes al espacio. Hoy me encuentro estudiando en Austria mi posgrado en Física Aplicada a la Medicina. Trabajo en investigar cómo se pueden utilizar las energías de partículas atómicas y elementos radioactivos para curar y detectar enfermedades.

Lo que más me gusta de mi trabajo es que es muy mágico. Por ejemplo, algunas partículas cargadas emiten un brillo azul (Radiación de Cherenkov) como el Tesseract de Loki! Todos los días existe la posibilidad de descubrir cosas nuevas y potencialmente salvar vidas.

Hoy también vengo a decirte que no permitas que la opinión de otros ni tus notas te definan. A lo largo de mi carrera me he enfrentado a reprobar exámenes, misoginia, xenofobia y al rechazo en múltiples ocasiones, pero ante dichas situaciones no perdí la esperanza, aprendí a pedir ayuda, no callar las injusticias y me esforcé en observar cómo podía mejorar.

El pensamiento científico

El pensamiento científico siempre está a tu alcance si cultivas tu cuestionamiento, tu apertura de mente ante nuevas ideas y hallazgos. No olvides, que lo que sabemos es parcial y que se puede cuestionar de manera constante. Hay retos y fascinantes incógnitas esperándote. Sin importar tu género, ni tu educación hasta el momento, recuerda que la ciencia es tuya y la búsqueda del saber también.

Espero que esta breve reseña despierte en ti una chispa de interés en el universo mágico que compartimos.

"La magia es solo ciencia que no entendemos aún"

-Arthur C. Clarke

*Ariadna acaba de ser notificada por la Agencia Internacional de Energía Atómica haber sido seleccionada para el programa de becas Marie Sklodowska-Curie (MSCFP).

Sigue leyendo:

¡Más de 1600 años de antigüedad! Descubrimiento arqueológico en Siria impacta al mundo

Tiempo: el camino de la felicidad