El éxito de Martha Debayle y su presencia como una mujer creativa con visión empresarial

Desde muy chica Martha supo que su pasión estaba en la comunicación, aunque desde otro ángulo, “la verdad es que no empezó como comunicar información, comenzó como un tema de querer comunicar música, desde que tengo 12 años quería dedicarme a poner música en la radio, literal, ahí empieza mi historia de amor con la comunicación”, nos confesó. Aunque más tarde, cuando nació su primera hija fue que los niños se vuelven su enfoque y la evolución de su carrera, “así nace la iniciativa de bbmundo.com, y creo que con la madurez y el crecimiento personal, es también la evolución de mi carrera y de los negocios. Más que decirte que mi interés era el negocio, era comunicar en ese momento, en el 2000, contenido que fuera relevante y educativo para todos los padres de familia que estaban pasando por lo mismo que yo”, añadió sobre el inicio y el nacimiento de lo que hoy se conoce como Media Marketing Knowledge Group con marcas como Bbmundo, Moi, Martha Debayle y Martha Debayle Home.

Emprender no es nada sencillo, al cuestionar a Martha sobre si alguna vez ha sentido temor nos dijo.

“Siempre he sentido miedo y creo que en cada paso de mi carrera, en diferentes circunstancias y por diferentes motivos; han habido momentos de mucha incertidumbre. Un día estaba yo buscando inversionistas, nadie me dio dinero porque en ese momento estaban tronando todas las .com y nadie quería invertir en internet; y cuando me encontré divorciada, madre de dos niñas muy chiquitas, ganando 7 mil pesos al mes, y con un negocio en puerta, pues que miedo ¿no?

"Yo creo que eso fue mi primer gran test como empresaria, volverme más creativa y entender que tenía que encontrar formas diferentes de solucionar el problema. Y de estas historias te puedo contar cientos y miles. Creo que todos esos momentos de gran miedo son los que verdaderamente te construyen, en donde te pruebas a ti misma de lo que eres capaz, y como siempre digo, que eres mucho más fuerte, mucho más creativa, mucho más resolutiva y capaz de lo que muchas veces crees”.

Hoy es una de las mujeres más influyentes del país, a lo que Martha nos comentó, “creo que parte de la razón por la cual sigo siendo la misma persona que soy hace 40 años, es porque todavía no termino de creerme lo que la gente cree que yo soy. Nunca termina de sorprenderme la influencia que puedo llegar a tener en quien me sigue y eso es algo que me tengo que estar recordando todos los días, porque sí, el impacto de mis palabras en alguien existe y uno tiene que siempre estar consciente de la enorme responsabilidad de cuando tienes una voz fuerte y escuchada”.

Sobre el mensaje que le gustaría dejar en quienes la siguen, la comunicadora nos dijo, “sobre todo a las mujeres, que nosotras nunca nos acabamos de dar el crédito suficiente de lo que somos capaces, que claro que como mujer puedes tenerlo todo y no tienes que renunciar a un área de tu vida para prosperar en la otra, yo espero ser ejemplo porque soy mamá, esposa, madrastra, empresaria, comunicadora, y si lo puedo hacer yo, lo pueden hacer todas”.

Con una larga y exitosa trayectoria, le preguntamos cuál ha sido el mejor consejo que le han dado a lo largo de su carrera, a lo que la empresaria nos comentó.

“Que todo pasa y no pasa nada. Creo que estamos tan agobiados y preocupados en la permanencia de las cosas, de una decisión, o ahogándonos en el problema del momento y tomando decisiones permanentes basadas en emociones o circunstancias temporales que yo siempre me recuerdo en mis momentos más complicados, que todo pasa y no pasa nada”.

Y al cuestionarla si existe algo de lo que se arrepienta, confesó: “Nunca de nada, más que una sola cosa, creo que gran parte de la madurez te la trae el crecimiento y la experiencia, y creo que si de algo me arrepiento es de haber pasado tantos años de mi vida no sintiéndome sensacional con la persona que era. Creo que muchos seres humanos, sobre todo las mujeres, vivimos eternamente insatisfechas con la mujer que somos en el momento en que estamos."

"La que tiene 25 quiere tener 32 y ya tener la carrera hecha, o quiere estar más flaca o tener el pelo más lacio, o más chino… te la pasas esperando a sentirte like a fucking billion dollars, y llegas a una edad, porque llegas a esa edad, que normalmente son los 40s y los 50s, en donde te sientes like a billion dollars, ahí es donde te das cuenta, qué cantidad de tiempo perdí cuando tenía 25, 28, 38, 41, que estaba espectacular, estaba divina y qué poco misericordiosa y compasiva fui conmigo misma. Creo que todas tenemos que ser más benévolas y amorosas con nosotras mismas”.

El éxito tiene muchas facetas y para Martha es la felicidad. “El éxito es algo tan subjetivo, y yo creo que es diferente para cada uno de nosotros, yo considero éxito el estar en tu pasión y estar haciendo lo que más amas, porque no hay nada que dé más alegría que eso, no tiene que ver con la fama, con el poder, con el reconocimiento ni con el dinero, tiene que ver con vivir y hacer lo que más te apasiona”.

MARTHA DEBAYLE BEAUTY TECH

Su reciente proyecto fue lanzar su propia línea de maquillaje, la cual ya se encuentra a la venta en línea y en Sephora. “Vengo de una mamá y una abuela sumamente vanidosas que siempre me dijeron que la belleza era un poder y que uno tiene que ser bonita por dentro y por fuera. He sido amante del maquillaje desde que tengo ocho años, y desde esa época estoy ensayando, pasé por mi etapa de que yo era la que maquillaba a todas mis amigas cuando íbamos a los 15 años o a las fiestas en los colegios”, nos dijo Martha, y sobre cómo nació esta línea de belleza, “siempre queremos inspirar a que las mujeres y los hombres se sientan en su mejor versión, como te ves enfrente del espejo impacta mucho tu estado de ánimo, y pensando en eso, dijimos: ‘¿por qué no lanzamos una línea de maquillaje increíble que sea vegana, libre de talcos y parabenos, que sea cruelty free, pero que tenga mucha tecnología?'. Fue un placer desarrollar toda esta línea que fuimos a buscar a todas partes del mundo”.

La línea cuenta con una amplia gama de productos desde bases, sombras, delineadores, polvos, lipsticks, crayones, bronzer, blush, y más, en los que Debayle estuvo involucrada de principio a fin, “fue un proceso muy largo, desde qué vamos a hacer, hasta el diseño de cada producto, cómo van a ser las cajas cuando alguien compre online, soy una fiel creyente que el customer experience es súper importante, de ahí hasta cómo va a ser la tapa de la base... Después pasamos al proceso de las fórmulas, yo probé todas las sombras, todas las bases, todos los colores… te puedo decir que aunque tengo un equipo muy grande dedicado a eso, yo soy una freak del control entonces necesito ver hasta el último detalle”.

MARTHA EN BREVE

¿Qué es lo primero que haces al despertar?: “Ver mi celular”.

Comida favorita: “Pizza o quesadillas de frijol”.

Mejor consejo de skincare: “Desmaquillarte todas las noches”.

¿Sin qué no puedes salir de casa?: “Corrector”.

“Considero éxito el estar en tu pasión y estar haciendo lo que más amas, porque no hay nada que dé más alegría que eso”.

POR AILEDD MENDUET

FOTOS: CORTESÍA

