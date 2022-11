Familia convierte a su perro en "tapete" y los tunden en redes: "no podría soportarlo"

Un perro en casa siempre cambia la vida, pues su presencia, cariño y paseos inolvidables de cada tarde hacen que el corazón de muchas personas conozcan otro tipo de amor; sin embargo, las enfermedades o la edad lo pueden llevar a tener complicaciones de salud hasta que finalmente se despida de nosotros. Aunque la muerte de las mascotas es algo inevitable, muchos no la pasan nadan bien, ya sea porque decidan enterrarla en el patio trasero o porque tengan sus cenizas en el hogar, pero siempre hay otras alternativas que pueden desatar la polémica, como le ocurrió a esta familia.

En redes sociales se ha hecho viral en una publicación en la que un usuario detalló cómo tras la muerte de un golden retriever, decidieron mantener parte de su figura al conservar su pelaje como un "tapete" muy simbólico y emotivo, al menos para la familia y cuyo uso será para tener un recuerdo de su mascota y de lo mucho que compartieron junto a ella y no como el uso convencional que se les suele dar a las alfombras.

Por supuesto, el resultado ha causado mucha indignación en las redes sociales, pues usuarios aseguran que es una práctica que no realizarían o que puede resultar doloroso para ellos no dejar descansar a sus mascotas. A pesar de ello, la opinión no tardó en dividirse por los que aplaudieron la decisión de estas personas, además que aseguran que es una buena alternativa para darle el último adiós a un peludo de cuatro patas. Por otro lado, es imposible no hablar de esta noticia viral sin recuperar todo el proceso que hay detrás.

Así lucen los restos del perro transformado en "tapete". (Foto: FB Chimera Taxidermy)

Y es que para que la piel del perro pueda mantenerse en excelentes condiciones y acompañar a sus dueños de por vida tuvo que ser preservada por una taxidermista, Maddy, quien fue la encargada de volver virales las imágenes del resultado final y con la piel ya lista para ir de regreso con sus dueños, quienes prometen no usarla como un tapete, sino para tener un recuerdo valioso de uno de los seres más queridos de la familia.

De acuerdo con el Daily Mail, los insólitos hechos ocurrieron en Melbourne, Australia, donde la taxidermista precisó que se encargó de curtir la piel y "convertirla en cuero para que no se caiga", dos detalles con los que los restos del lomito deberían prevalecer por muchos años y que sirve de consuelo para cientos de personas.

"No hice una alfombra de sala de estar con este golden retriever. Creo memoriales alternativos para mascotas para aquellos que quieren tener un recuerdo físico de su mascota", dijo.

Aunque la decisión de esta familia ha recibido una oleada de críticas, no son los primeros en realizar un método como este, ya que casos similares se han hecho virales en la red, además que la experta contó que muchas personas eligen este procedimiento para recordar a sus mascotas, ya sea preservando toda la piel, o bien, solo un trozo de ésta. "Las mascotas que conservo no son alfombras de piso. Se guardan junto a cenizas, fotos, obras de arte, collares y cualquier otro recuerdo que haya guardado el propietario... Es el mismo concepto que guardar una urna en el estante", advirtió.

Incluso en redes sociales se leen comentarios como "preferiría tener una piel o una taxidermia que cenizas", mientras que otros más criticaron la decisión señalando que "no sé si sería capaz de soportar ver esto", "ciertamente esto no es para todos" y "mis recuerdos me dan paz, no podría hacer esto, me lo haría más difícil".

