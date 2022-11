VIDEO | Mamá de 40 años revela que su familia odia que baile en TikTok, pero no dejará de hacerlos

No es una falsedad cuando decimos que las redes sociales se han convertido en un canal importante para conocer la vida de las personas, sus derrotas, victorias y vida cotidiana. Incluso, hay quien observa a las redes sociales como el futuro de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías para comunicarnos. En los últimos días se hizo viral un caso de una mujer de 40 años que reveló que su familia odiaba que hiciera videos de TikTok, sin embargo, nada la detendría para ser feliz.

Este es uno de sus videos más populares

Foto: Especial

Pese a las críticas que recibió de sus seres queridos, ella decidió volver con la mejor actitud y con el objetivo de presentar los mejores contenidos. La mujer se identifica en dicha red como @livelifelove06 y en los clips se le aprecia vistiendo un sensual atuendo negro y una descripción como "Cumplo 47 años el próximo mes, así que decidí practicar algunos movimientos para la pista de baile".

Las coreografías de la mujer no pasan desapercibidas, ya que sus seguidores celebran que no haya abandonado su sueño y transmita las mejores vibras para todos. Incluso en los comentarios le dicen que no se deje llevar de malas vibras pese a que provengan de su familia.

También le encanta realizar videos tipo comedia

Foto: Especial

La cuenta de la mujer ha recopilado más de 209 mil me gusta y tiene 31 mil seguidores.

Se tatúa la cara por ex

Recientemente la moda por los tatuajes de las parejas amorosas han entrado mucho en tendencia, pues suelen hacerlo cuando están muy enamorados, sin embargo, la historia de esta chica sorprendió pues ella hizo algo que sorprendió bastante en redes sociales.

Fue la usuaria bajo el nombre Narally Najam (narallynajm13) quien contó mediante un video en su cuenta de Tiktok que se realizó un tatuaje en su rostro con la cara de su pareja de nombre Laura a pesar de que se acababa de enterar que le había sido infiel.

La acción sorprendió bastante a internautas pues, la tiktoker decidió ponerse en su cachete izquierdo el rostro de su pareja a imagen y semejanza de unos 10 centímetros de diámetro.

Rápidamente el clip se hizo viral y generó una ola de comentarios en los que criticaron que hiciera eso con algo que es prácticamente imborrable además de que ella acaba de convertirse en madre y debe cuidar su salud.

El rostro de la mujer tatuado con la cara de su expareja

Foto: Especial

Narally Najam cuenta en la grabación que mientras ella estaba embarazada, su pareja la había engañado en varias ocasiones y que incluso descubrió la infidelidad a los pocos días de dar a luz a su bebé.

Por su parte, su novia a quien te cariño llama "Papá” admitió que le estaba siendo infiel, y fue precisamente por este motivo por el cual la joven madre decidió tatuarse el rostro de su pareja pues según ella, de este modo intentaría recuperar la relación.

“Cuando todos están celosos de mí porque tengo la cara de ‘papá’ tatuada en mí a pesar de que ‘papá’ me engaña. Pensando que éramos la familia perfecta. Acabo de darle un hijo hace una semana, compramos una casa y todo parecía tan real... Solo para descubrir que me ha estado engañando... Incluso cuando estaba de parto”, escribió en la descripción del video donde muestra el resultado final del tatuaje.

Por su puesto las expresiones de cibernautas no se hicieron esperar y estas fueron algunas:

"Obsesión".

"Ay Dios mío".

"Jamás me tatuaría el nombre de mi pareja".

"Te pasaste".

