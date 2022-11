Horóscopos de Mhoni Vidente HOY 29 de noviembre, predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para la última semana de noviembre y principio de diciembre que va del 28 al 2, entérate de todo lo que le deparan los astros a todos los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

Escucha el podcast de Mhoni Vidente y aprende sobre los astros

ARIES

Cada uno de nosotros lleva una historia a sus espaldas. No podemos negarla y no podemos ni debemos borrarla. La llevas tú y la tiene tu pareja. Reprocharnos el ayer es una fórmula asegurada para el desastre. Acepta que tú parea tuvo otras parejas, así como tú amaste a otras personas. Lo que importa es el hoy.

Aunque no tengas expectativas en cuanto a obtener ese trabajo y ese negocio, debes ser cordial y hacer todo lo necesario por mantener el contacto que vas a establecer hoy, pues te será de gran utilidad en el futuro. Recuerda que la amabilidad es la mejor llave, la que termina por abrir todas las puertas.

TAURO

En el amor el tiempo gira sobre sí mismo, y nos encontraremos en las mismas situaciones… pero al lado de otras personas. Esa es su magia: no te enganches con esa repetición, y agradece que ahora puedes enfrentar ese mismo problema desde otra perspectiva y con mayor madurez. Los astros aseguran que esta vez no vas a equivocarte.

Cuando las obligaciones fallan, es tiempo de explorar nuestras pasiones. Si aquello que haces por obligación no acaba de ser todo lo beneficioso que solía ser, este es un buen día para plantearse cambiar de rumbo, y hacer de tus aficiones y hobbies el material de tus ingresos. Y debes planteártelo muy seriamente.

GÉMINIS

Este es un buen día para que recuerdes la belleza de tu pareja y la manera en que te mueve. No dejes que lo olvide, pues dentro del vértigo cotidiano es común que pasemos por alto lo necesario por atender lo urgente. No dejes que lo rutinario pese sobre todo esa maravilla que es la persona que amas.

Este es un buen día para plantearse la pertinencia de esa alianza que te han ofrecido con miras a crecer y expandirte. Lo cierto es que llevas tiempos sintiendo que es el paso que debes dar, pero no sabes cómo hacerlo, ni tienes los recursos suficientes. Esta sociedad te lo va a permitir de manera exitosa.

CÁNCER

Nada se debe hacer por separado al estar en pareja: ni dormir, ni comer, ni soñar. Toda actividad que se haga por el lado de cada uno es un esfuerzo desperdiciado. Pues se construye desde todos los frentes, hasta los más banales. De manera que haz un esfuerzo por conseguir todo el tiempo necesario y la paciencia para hacer juntos.

¿Debes dar una segunda oportunidad a ese socio, compañero de trabajo o empleado? Nadie ha dicho que el trabajo debe ser una especie de dictadura donde los fallos se paguen con sangre. Hay que dar segundas y terceras oportunidades, y todas las que hagan falta. Todo estamos aprendiendo el gran oficio de la vida.

LEO

Hoy te planteas la necesidad de abolir las máscaras. Sabes que, por imperativos del amor, todos mantenemos apariencias. Ocultamos pensamientos e intenciones por no incomodar. Hoy, sin embargo, te gustaría que tú y tu pareja jugaran a revelarse secretos… Solo tienes que proponérselo. Será toda una experiencia.

Hoy debes dar un paso atrás para dejar que una persona más capaz que tu salves el día. No es algo que debas ver como un fracaso, sino como un aprendizaje. Al ver a esta persona actuar podrás aprender de sus métodos y de sus conocimientos para que tú, en el futuro, puedas hacerte cargo de situaciones así.

VIRGO

Tu pareja necesita de ese don por el que se enamoró de ti: tu serenidad. Lo último que necesita de ti son reproches y cuestionamientos. Aunque puedas ver con claridad cuál es su problema verdadero, ella no puede. Parte de toda relación es el apoyo emocional que nos brindamos, y que no puedes escatimar.

Te preguntas si debes permanecer en el sitio en el que te encuentras o si des hora es probar una nueva aventura. Los astros creen que debes permanecer ahí, pues aún no has cumplido con tu ciclo, y ese sitio aún puede brindarte grandes satisfacciones, de la misma manera que tú puedes brindarle grandes servicios todavía.

LIBRA

Hoy es un buen día para que tu pareja vea que tu autoridad sobre de ella se reduzca. Sabes muy bien que se siente disminuida y que, cada una de sus decisiones y de sus pasos, debe ser autorizada por ti. Deja que viva su vida, cometa sus errores y luche sus luchas. De la misma manera que tú.

Evita seguir los llamados falsos, que solo van a hacerte perder el tiempo con soluciones irreales para tus problemas de liquidez. No hay nada que pueda sustituir al esfuerzo y a la dedicación. Tú lo sabes todo sobre la pasión por el trabajo. Y es ella la que te ayudará a remontar sobre la cresta de la ola.

ESCORPIO

Este es un buen día para hacer frente común contra esas personas que insisten en separar a tu relación. Sobran los consejeros y los mensajeros cuando no hay brechas entre dos que se aman. Nadie decirte lo que se supone que piensa tu pareja y tampoco nadie decirle lo que se supone que planeas hacer.

Hoy van a llegar con una propuesta que te va a seducir porque implica aumentar tus beneficios en un porcentaje que nunca habías soñado. En este caso tienes que aplicar las viejas reglas del póquer: “Si parece fácil, debe de ser mentira”. No lo es del todo, pero los beneficios que te ofrecen no hacen que valga la pena.

SAGITARIO

Llevas acumuladas una serie de sospechas sobre tu pareja, y han hecho que pierdas del todo la confianza en ella. El problema es que todas son sospechas infundadas, fruto de pequeños equívocos que has sobredimensionado. Es mejor que te olvides de ellas, y que ni siquiera se las menciones a nadie.

Esperan tu respuesta a esa propuesta. No cedido porque temes equivocarte tanto en el sí como en él no. Los astros creen que debes aceptar, sin lugar a dudas, a pesar de los riesgos involucrados, la aventura será de beneficio para todos los involucrados, y sobre todo para ti. De manera que responde de una vez.

CAPRICORNIO

Malo si lo dices, malo si no lo haces. Estás contra la espada y la pared. Sabes un secreto de alguien muy cercano de tu pareja, y sabes que si se lo dices te hará ver mal, como un delator; pero si no lo haces, entonces podrías producir un daño a tu pareja. Lo que debes hacer es hablar con esa persona y exigirle que se haga cargo de sus secretos.

Hay más de una manera de resolver un acertijo, pero todos los enigmas que tienes que ver con el amor tienen una solución única: trabajo y más trabajo. No lo olvides. No importa lo que digan otros: no hay más método para ser productivo que la pasión, el esfuerzo y la inteligencia. El trabajo duro, nada más.

ACUARIO

Esta es una oportunidad para renovar los votos que les mantienen unidos en perfecta sociedad, a tu pareja y a ti. Las presiones cotidianas nos hacen olvidarnos de la magia del amor, de su poder curador. Una fuerza a la que debemos acudir cuando, como ahora, sentimos que nos rodea la negatividad.

Te da miedo que tus cuentas y recursos flaqueen, y que ello te haga llegar a una situación delicada. Los astros te apremian a dejar atrás esos temores, pues has tomado las decisiones correctas, y debes seguir por el camino iniciado. El invierno no será crudo, y la primavera está más cerca de lo que crees.

PISCIS

Todo dentro del hogar es amor cocinar, hacer la limpieza, salir a la tienda… La clave está en hacer de cada acto cotidiano una fiesta entre dos. Con ese método la rutina es imposible y los alcances de cada pequeño esfuerzo se vuelven ilimitados. Denle esa magia a la rutina, y ya no sentirás el peso de los días.

No dejes que te abrumen los deberes antes de que sean un hecho. Que tengas nuevas responsabilidades es algo bueno, pues demuestra que tus superiores tienen una mayor confianza en ti. Es ahora cuando debes ser paciente contigo mismo, y no aprender sobre la marcha hasta dominar la situación.

SIGUE LEYENDO:

Marte retrógrado en Géminis: 4 signos enfrentarán conflictos hasta el 2023

Eclipse de Sol en Escorpio: así afectará tu vida durante 6 meses según tu signo del zodiaco

Calendario astronómico de diciembre: Luna fría y solsticio de invierno, cuándo verlos desde México

Signos del zodiaco HOY: mensajes para tener suerte la semana del 28 de noviembre al 2 de diciembre

Mhoni Vidente horóscopos de la semana del 28 de noviembre al 2 de diciembre; predicciones amor, salud y dinero