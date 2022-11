Qatar 2022: FOTOS ellas son las aficionadas de la Selección Mexicana que robaron suspiros ante Polonia

El México-Polonia de este martes fue el primer partido del Mundial de Qatar-2022 que se disputa en el sorprendente Stadium 974 de Doha, construido con contenedores marítimos de colores llamativos y desmontable para ser reutilizado en otro lugar tras la competición. En el estadios cientos de aficionadas mexicanas y polacas disfrutaron del encuentro y se robadron la atención por su belleza.

Los sombreros no podrían faltar. Foto: AFP.

Otra vez, el arquero Guillermo Ochoa se puso la capa de salvador al detenerle un penal a Robert Lewandowski y México rescató un empate 0-0 ante Polonia en su debut en el Mundial de Qatar.

Las mexicanas han acaparado miradas. Foto: EFE.

Guillermo Ochoa se vistió de héroe

Ochoa, en su quinta Copa del Mundo, desvió el tiro al astro del Barcelona a los 56 minutos para rescatar un valioso punto para el Tri, que no ha perdido en un estreno mundialista desde Estados Unidos 1994. Y todo fue gracias al arquero de 37 años, el mismo que en Brasil 2014 fue sensación global con una actuación de seis atajadas — todas de antología — ante Brasil, incluida una a Neymar con un espectacular lance.

Sin contar tandas de penal, Ochoa se convirtió en el primer portero mexicano en detener un disparo desde los once pasos en mundiales desde 1966.

En el estadio se vive un ambiente muy tranquilo. Foto: EFE.

El mítico goleador polaco no concretó

Lewandowski, de 34 años y goleador histórico de la selección polaca, siguen sin poder marcar en una Copa Mundial.

Las polacas no se quedan atrás. Foto: AFP.

Luego de la primera fecha en el Grupo C, mexicanos y polacos escotan a la sorprendente Arabia Saudí, líder tras vencer 2-1 a Argentina a primera hora. Ahora, México procurará seguir en liza cuando el sábado enfrente a Argentina por la segunda fecha, mientras que Polonia chocará con los saudíes.

Apoyan con toda la actitud. Foto: AFP.

Polonia sabe que depende sí mismo

El seleccionador polaco, Czeslaw Michniewicz, lamentó la “oportunidad extraordinaria” que erró Robert Lewandowski al desaprovechar un penalti en el minuto 58 a pesar de no haber fallado en el entrenamiento del lunes, pero señaló que “esto pasa” porque “el fútbol es así”.

Esperan que México tenga un buen mundial. Foto: AFP.

“Ayer en el entrenamiento estuvo entrenando penaltis. Nunca los falló, pero esto pasa. Hay jugadores excepcionales que fallan penaltis. El fútbol es así. Lewandowski deseaba anotar un gol en este Mundial, pero no ha sido sencillo para él con centrocampistas muy físicos que le han impedido llegar al balón”, dijo en rueda de prensa tras el 0-0 contra México.

Los mexicanos siempre destacan por los disfraces que usan para animar a los jugadores. Foto: AFP.

“He hablado con él y le he dicho que sé cómo es sentirse así, como capitán, si fallas un penalti. Tenemos un monitor en el vestuario y hemos visto las repeticiones. Tiene que asumir lo que ha pasado. Yo no tengo que decirle lo que hacer o no. Él sabe lidiar con la situación”, añadió.

Animan con todo al cuadro nacional. Foto: AFP.



Además, el técnico polaco destacó la dificultad del partido y que este punto, tras la victoria por 1-2 de Arabia Saudí frente a México, les hace depender totalmente de ellos mismos.

Sus atuendos son los más coloridos. Foto: AFP.

Con información de AP