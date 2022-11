Rodezel, el streamer costarricense más mexicano: “Me gustan los chilaquiles y los tacos”

Germán Roberto Delgado Zeledón, mejor conocido en la comunidad de streamers como Rodezel, nació en Costa Rica. Sin embargo, el joven tiene una conexión muy especial con nuestro país, tanto que ahora vive en la Ciudad de México y es amante de la gastronomía chilanga.

El creador de contenido llegó a la capital mexicana cuando su canal de YouTube ya tenía un éxito muy grande. ¿La razón? La mayoría de su audiencia es de México, pero lo que hizo que se convenciera fue un viaje que ya había realizado a tierras aztecas en 2019.

“Me gustó mucho, me gusta el nivel de metrópoli que experimente, me gusta lo que he conocido, me gustan los chilaquiles y los tacos, el agua de Jamaica y horchata, la gastronomía me parece una obra de arte, aunado a que comparto departamento con dos mexicanos, que me aportan y a los cuales también yo les aporto ideas para sus proyectos”. expresó en una entrevista.

Lo que lo impulsó a seguir creando contenido fue cuando subió a YouTube un video que llegó a tener un millón de visitas (Foto: Especial)

Desde que empezó a tomar forma su proyecto en las redes sociales, el centroamericano buscó la independencia. “Tenía muy pocos amigos allá (Costa Rica) con los que compartía lo que hago, crecí con gente que no estaba en esto, más bien yo los fui invitando; me independicé a los 19 años para hacer ruido; tenía miedo de estar molestando a mis papás por mis grabaciones nocturnas”, comentó.

Y es que Germán, a pesar de su poca edad, tiene mucha experiencia en la creación de contenido. Comenzó grabando con el celular de su papá en el 2009, cuando tenía solo nueve años. En 2010 abrió su primer canal usando la computadora de su hermano y, como tenía poco espacio en el disco duro, usó YouTube como una especie de nube.

Pero fue hasta 2012 cuando todo explotó con el auge de la plataforma que ahora administra Google. “Inicié grabándome jugando Minecraft con música de fondo, después me grabé hablando dirigiéndome a mis seguidores, y luego jugando con mis amigos o primos”, recordó. Después de ello ha tenido muchas facetas, alejándose del gaming para hacer música y retomándolo con un canal secundario. Ahora tiene cuatro canales, donde comparte diferentes tipos de contenido.

Lo que lo impulsó a seguir creando contenido fue cuando subió a YouTube un video que llegó a tener un millón de visitas, y luego al segundo y al tercero. “Algo que me provocó una gran satisfacción fue cuando subí un video en donde todos los comentarios son en todos los idiomas posibles, y no a todos les pasa eso, me gusto saber que, aunque no entiendan español me puedo conectar con ellos y les gusta mi contenido, no importa la barrera del idioma que exista”, enfatizó.

Por último, Rodezel reveló que entre sus planes se encuentra seguir haciendo contenido, mientras se enfoca en la música como productor, compositor e intérprete. “Si planeo regresar a los canales que dejaré en pausa por el momento, pero el contenido que planeo subir será diferente involucrando a más personas, pero si a la gente le gustaba lo que hacía antes, estoy seguro de que le va a gustar lo que voy a subir en los próximos meses”, añadió.

Sigue leyendo:

"Me arrepiento de haberlo dicho": Rubius se disculpó por comentarios xenofóbicos contra México

Arigameplays y Ama Blitz, las hermanas gamers mexicanas que roban suspiros en Twitch

AuronPlay gana millones en Twitch, pero no quiere que los niños sueñen con ser streamers, ¿por qué?