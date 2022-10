"Me arrepiento de haberlo dicho": Rubius se disculpó por comentarios xenofóbicos contra México

Auronplay y El Rubius, dos streamers españoles de los más populares del momento, están en boca de todos después de ser acusados de realizar comentarios xenofóbicos y en contra de la comunidad de fanáticos mexicana, reclamo al que se unieron también los latinoamericanos.

Los Esland, premios que reconocen lo mejor del talento streamer del año en habla hispana, anunciaron que su segunda edición será en la Ciudad de México, a la que cientos de populares creadores de contenido de la talla de Ibai, The Grefg, Lolito, entre otros, estarán seguramente invitados.

Sin embargo, El Rubius y Auronplay hicieron algunos comentarios despectivos por el viaje que se verían obligados a realizar hasta las tierras Aztecas, y tocando fibras sensibles para todos los usuarios de las redes sociales que no tardaron en reaccionar con memes, insultos, reclamos y bloqueos.

Ambos se disculparon por sus acciones. Crédito: Instagram / @elrubiuswtf

"Los Esland serán en México. Uff, está lejos, eh. A mí me dio Covid, solo de pensar en ir me dio Covid. Fui a un bar y chupé el water; eso", dijo en primera instancia el creador de contenido digital mejor conocido como Auronplay, también conocido como Raúl por su nombre de pila.

"Va a estar Grefg Luisito Comunica y Juan. Es la gente que va a ir. Komanche vendrá a España a verlos. A los españoles nos da miedo el avión. Con tremenda poronga tenemos miedo de que caiga. Quién se queda custodiando España", fueron algunos otros comentarios que lanzó Raúl.

"Barcelona ya parecía lejos... Nadie va ir a México, solo tú, Juan", agregó El Rubius entre las risas de sus demás compañeros, y acompañó la burla con otros ademanes.

Auronplay fue el centro de las críticas luego de sus comentarios. Crédito: Instagram / @Auronplay

Aunque lanzaron disculpas o intentos de disculpas en sus redes sociales oficiales, las publicaciones fueron borradas de manera inmediata, pero los seguidores no lo olvidaron y cuestionaron duro a lo largo de sus más recientes transmisiones en vivo, así que tuvieron que dar la cara.

Auroplay se disculpó y minutos más tarde lo hizo el Rubius, explicando que, de hecho, estaban bromeando mucho más con sus problemas de flojera a la hora de viajar, y aseguró que a pesar de lo que pudo decir, mucha gente asistirá a México, sin lugar a dudas, para ser parte de los Esland.

"Entiendo que pueda molestarle a alguien en el sentido de que tenían ilusión de verme. El comentario, no sé qué hacer para asegurarles que es verdad, salió de que somos vagos, obviamente la gente va ir a México, el 90% de la gente invitada va a ir a México porque va a ser un evento de puta madre y va a ser gigantesco, pero el comentario se basaba en que somos unos vagos de mierda", dijo durante su directo.

El Rubius fue uno de los participantes en el stream donde hablaron sobre su posible venida a México. Crédito: Instagram / @elrubiuswtf

Y continuó: "No nos pensamos que somos superiores por ser españoles. Te lo juro genuinamente que no entiendo por qué ha pasado todo esto. Por qué cagaríamos en el plato que nos da de comer. No tiene ningún sentido. Encima con el cariño que siempre demostramos aquí. Me arrepiento de haber dicho esto".

