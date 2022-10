VIDEO | El español AuronPlay "se disculpa" por los comentarios xenofóbicos con los que se refirió a México

Las redes sociales han vuelto famosas a personas prácticamente de la noche a la mañana; sin embargo, muchos de ellos no están preparados para manejar sus opiniones ni comentarios, pues todo lo toman a la ligera sin darse cuenta del impacto de sus palabras en la sociedad. Fue el caso de los streamers de Twitch, Rubius (Rubén Doblas Gundersen) y AuronPlay (Raúl Álvarez Genes) quienes están invitados a los Premios Esland que se celebrarán en México, pero generaron polémica tras mencionar que nadie iría a tierra azteca y que les daba flojera el sólo pensarlo.

El evento, el segundo que se realiza, está dedicado a galardonar lo mejor de los "creadores de contenido" dentro de la comunidad hispano hablante. Dicho anuncio generó emoción en toda la comunidad hasta que los jóvenes que gozan de una gran popularidad tuvieron la ocurrencia de hacer comentarios desafortunados cuando tenían un directo junto con Juan Guarnizo, Komanche y otros.

Tras estallar la molestia de los internautas, AuronPlay no tuvo más remedio que publicar un video ofreciendo disculpas por sus palabras, que a razón de él, nunca fueron mal intencionadas, pues el "ataque" lo hizo en contra de su pereza, pues confesó que lamenta hasta salir por el pan. Aseguró que debió de tener "un poquito de más calor con la gente".

¿Cuáles fueron los comentarios de Rubius y AuronPlay?

Los comentarios hechos a la ligera durante la transmisión de parte de los influencers fueron los siguientes:

"Los Esland serán en México. Uff, está lejos, eh. A mí me dio Covid, solo de pensar en ir me dio Covid. Fui a un bar y chupé el water; eso", mencionó AuronPlay.

"Barcelona ya parecía lejos... Nadie va ir a México, solo tú, Juan", apoyó El Rubius entre risas.

¿Cuál fue la reacción de Juan Guarnizo?

Tras escuchar los comentarios de los españoles, el mexicano Juan Guarnizo no dudó en romper el silencio para poner sobre la mesa su postura al respecto. Aunque apoyó la parte de la "flojera" por viajar de un continente a otro aseguró que todo se hace por la comunidad, pues es algo que les emociona y qué mejor que ver a sus ídolos en el magno evento organizado por el reconocido streamer The Grefg.

"Yo sé que les da flojera, pero a nosotros también nos da flojera ir muchas veces, pero sabemos que a la comunidad les hace ilusión. Nosotros hemos viajado únicamente por la comunidad. Ustedes creen que alguna de las personas que viajó a grabar para el Rewind, en verdad quería hacer un viaje de 24 horas para irse a una ubicación entre Andorra y Barcelona para grabar a una temperatura congelada durante 8 y 9 horas para aparecer 10 segundos en un video. No, no nos hacía ilusión", mencionó.

En las redes sociales comenzaron a salir muchos comentarios en contra de los streamers Rubius y AuronPlay por sus bromas: "A ver si así empiezan a valorar mas el talento que hay acá en Latam (que es mucho) y dejan de sobrevalorar un poquito a los de allá, que no digo que sean malos ni de cerca, pero ya ven las cosas con las que salen", "A ver si los "fans" ya entienden", "Que no vengan. A nadie les interesa" y "Eso pasa por hacer famosos a los menos indicados", fueron algunos de los comentarios que realizaron los internautas.

AuronPlay se disculpa por sus comentarios

Apenas estallaron las redes sociales por los comentarios de AuronPlay y Rubios, el primero realizó un video para extender sus disculpas. Aclaró que nunca quizo ofender a nadie, pero que la manera de expresarse no fue la correcta por haber sido fría. "Si es por eso, yo de verdad me disculpo. Si me he expresa Esland no voy porque... si veo mucha gente igual me desmayo' y yo sé que la gente hubiera dicho 'no te preocupes Auron, primero va tu salud", mencionó.

Sin embargo, también defendió su postura tras mencionar que existe un contexto además de que quienes lo conocen, saben que su personalidad es así. "Estábamos ahí de cachondeo y tal, te olvidas un poquito a veces de que estás en directo y lo dices de una manera fría y despreocupada. Siento que sonara así... por eso pido disculpas, no pasa nada...", mencionó.

