"Ya vete": AriGameplays fue acosada por un sujeto en plena transmisión en vivo

Un bochornoso e incómodo momento vivió la streamer mexicana AriGameplays luego de que un sujeto la acosó por varios minutos mientras ella se encontraba en la playa con sus amigas, a pesar de que ella le pidió que se fuera o estuviera alejado de ella, el sujeto insistió y permaneció en el lugar por varios minutos.

Fue durante una de sus transmisiones cuando inesperadamente un hombre en estado de ebriedad apareció de la nada y le dijo que si se podía quedar junto a ella aunque la regia le pidió que se fuera hizo caso omiso, por lo que en la mayor parte del video se muestra incómoda, ya que aunque el joven no aparecía en cuadro ella lo estaba mirando justo a unos centímetros de ella.

Durante la grabación se observa que el chico, quien vestía un traje de baño en color negro con rojo, se acerca y se presenta como Héctor, además llevaba en la mano una bebida, inmediatamente la streamer se percató que iba hacia ella y lo invitó a mandar un saludo mostrándose amable.

“Un gusto”, dijo después de que se presentó a forma de terminar la conversación pero él no se fue y le dijo "aquí andamos en Cancún”, mientras un silencio incómodo se apoderó del momento; “Bueno ya me salgo. ¿Sí? Ok”, pero no se fue pese a que Ari le repitió que no quería que se quedara en el sitio.

“Es que yo ando en mi pedo", dijo el sujeto a lo que Ari respondió "me dio gusto conocerte”, “Ahorita me voy, ahorita me voy. Me voy a echar esta y ya”, repitió el sujeto y terminó quedándose cerca de ella. Por lo que instantes después Ari le comentó que estaba casada con Juan el joven comentó, “Ni de pedo” y posteriormente Ari le dijo directamente que se marchara.

“Ya vete”, dijo ella, “No. ¿Te caigo mal Ari?”, respondió él, “No, pero no quiero que se mal interprete. Tipo, yo vengo con mis amigas” y la imprudencia del chico no terminó ahí pues señaló que estaba bastante tomado, "estoy bien pedote y ya. Estoy alcoholizado y ya”.

Finalmente y ante la negativa del sujeto a alejarse de la transmisión, Ari terminó moviéndose de lugar para alejarse del intruso en su transmisión, una vez que tomó su distancia pidió a sus seguidores que no se preocuparan, pero para no dejar el tema inconcluso, publicó en Twitter un mensaje al respecto.

“Pequeño recordatorio: NO es NO.".

