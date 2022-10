La desgarradora historia de la streamer Amouranth, su esposo la obligaba a crear contenido para OF

La estrella de Twitch Kaitlyn Siragusa, mejor conocida como "Amouranth", se volvió tendencia mundial recientemente pues confesó en una trasmisión en vivo que estaba casada, pero fue obligada por su marido a mantenerlo en secreto para no "arruinar el modelo de negocio”, además de que sufrió violencia familiar y era forzada también a crear contenidos para OnlyFans bajo amenazas, como que sus mascotas serían asesinadas si no lo hacía.

Siragusa, una de las más populares y mejor pagadas de Twitch, aseguró hace un par de días que ella y sus animales están a salvo, que tiene el control de sus finanzas y que su cónyuge ya no vive con ella y está en busca de ayuda. En las redes sociales circularon clips de la emisión en la que se abrió e incluso se le ve siendo reprendida por su esposo.

La mujer contó que tenía miedo de salir de su casa y que su pareja controlaba sus finanzas y redes sociales. También compartió mensajes de texto entre ella y su marido en los que éste la amenazaba con destruir sus propiedades y vaciar sus cuentas bancarias.

Sus seguidores temieron por su integridad

El 15 de octubre, la transmisión de “Amouranth” terminó de forma abrupta, lo que suscitó preocupación por su seguridad. Pero el 17 de octubre aseguró que: "vuelvo a tener acceso a todas mis cuentas y finanzas… Estoy buscando asesoramiento legal y emocional".

Ella no tenía el control sobre lo que se publicaba en sus cuentas. Foto: Especial.

Ella agradeció a sus fans y amigos que se acercaron para ofrecer ayuda y apoyo, incluso expresando gratitud hacia las personas que no la quieren. Siragusa aprovechó para mencionar que había personas de su entorno que agravaron la situación, como su ex camarógrafo, que sólo sacó ventaja de su complicado contexto, según recogió el medio estadounidense The Verge.

Siragusa, que ha sido víctima de un espionaje, de un incendio provocado en su casa y de un acoso, detalló que la situación está tranquila por el momento, pero tomará un descanso indefinido de los streams y las redes sociales, “no estoy segura de cuándo volveré", tuiteó.

Los fans señalaron que parecía más feliz y dijeron que estaban contentos de que estuviera libre y se sintiera más como ella misma. "Ahora puede hacer lo que quiera en sus términos, en su horario, sin presión", decía un comentario.

