AuronPlay gana millones en Twitch, pero no quiere que los niños sueñen con ser streamers, ¿por qué?

Recientemente se filtraron en redes sociales los supuestos sueldos millonarios que populares streamers reciben por hacer trasmisiones en vivo desde la plataforma Twitch, entre los nombres que sobresalen de la polémica lista se encuentran Ibai Llanos, El Rubius o AuronPlay.

Todos ellos tienen algo en común, recibieron millones de Euros por trasmitir partidas de videojuegos y otros tipos de contenidos virales o en tendencia, los cuales evidentemente llegan a igual número de personas en todo el mundo. Es importante recordar que Twitch obtiene ganancias por las suscripciones de los streamers y a su vez a éstos les retribuye dinero de acuerdo con el impacto que tengan sus transmisiones en vivo.

Si bien este tipo de generación de contenidos ya se hacía desde antes, el boom del streaming vino con la pandemia de Covid-19, pues fue cuando surgieron más personas que transmitían, pero también aumentó considerablemente la cantidad de gente que seguía sus videos en vivo.

No era un secreto que las plataformas pagan dinero a sus usuarios estrella, pero durante mucho tiempo se había especulado cuáles eran las cantidades que éstos recibían por sus contenidos, y ahora con esta escandalosa filtración en internet -que sí fue confirmada por Twitch- se sabe que no son unos cuántos Dólares o Euros, sino que estamos hablando de millones.

Ganan millones, pero no quieren ser tomados como ejemplo

Tal es el caso del español AuronPlay, quien aparece en el top de la lista que comenzó a circular en redes sociales. El streamer, youtuber y comediante español suma más de 10 millones de seguidores en Twitch y se reveló que tan solo en septiembre la plataforma le habría pagado tres millones de Euros (poco más de 71 millones de pesos, aproximadamente).

Debido a que cada vez son más populares los streamers y se cree que generan altos ingresos, muchos jóvenes comienzan a considerarlo una opción para el futuro, algunos de ellos incluso consideran dejar su escuela o trabajo para seguir ese sueño, sin embargo, AuronPlay no lo recomienda, pese a que cada mes recibe una millonaria suma por hacerlo.

Durante una transmisión en sus redes, el streamer español se dijo molesto porque haya jóvenes o niños que quieran dejarlo todo para ser como él, "eso realmente me perturba", dijo.

"No me tengáis de ejemplo ni a mi, ni a Ibai, ni a Rubius, porque no somos ejemplo de nada", sentenció AuronPlay. Y agregó que las personas como él son privilegiadas y afortunadas por traer una carrera previa de 12 años en internet, es decir, no es algo nuevo para él, y por eso los más jóvenes no deben creer que hoy entran a Twitch y mañana ya son millonarios.

De hecho lanzó un comentario devastador para aquellos que creen que creen que las transmisiones en vivo por Twitch les resolverá la vida: El 99.2 por ciento de los streamers no viven de ello, es un camino complicado y una vez que entras a él, no signifca en automático que tengas asegurado el éxito,