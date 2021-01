Estos fueron los 10 videojuegos más vistos en Twitch durante el 2020

Debido a la pandemia de Covid-19, este año millones de personas en el mundo tuvieron que confinarse en casa para evitar contagiarse del mortal virus surgido hacia finales de 2019 en China; valiéndose de plataformas digitales y otras herramientas tecnológicas para llevar a cabo sus labores escolares o del trabajo.

Durante este tiempo en que no se podía salir como medida de prevención, muchas personas encontraron en los videojuegos al aliado perfecto para pasar el tiempo libre; algunos se volvieron expertos en sus juegos favoritos, mientras que otros prefirieron ver en línea cómo juegan los gamers o influencers.

YouTube y Twitch fueron dos de las plataformas más solicitadas para las transmisiones en línea de partidas de videojuegos; ambas lograron reunir a miles de personas al mismo tiempo para simplemente ver cómo otros jugaban en vivo.

Contrario a lo que muchos pensarían Fall Guys: Ultimate Knockout y Among Us, dos de los videojuegos independientes más exitosos de este año pandémico, no fueron los más vistos por streaming en estos sitios; sin embargo, si fueron de los que más crecieron en cuanto a compras y descargas gratuitas.

Los más populares en Twitch

Dicho lo anterior, ¿entonces cuáles fueron los videojuegos que acapararon las transmisiones en Twitch durante el 2020? El sitio SullyGnome presentó la lista de lo más visto en esta plataforma y te sorpenderás con el Top 10:

League of Legends (LoL): Tuvo mil 546 millones 7 mil 234 horas vistas y 38 millones 40 mil 396 horas de transmisión Fortnite: Tuvo mil 59 millones 812 mil 790 horas vistas y 82 millones 126 mil 430 horas de transmisión Grand Theft Auto V: 819 millones 932 mil 171 horas vistas y 16 millones 702 mil 199 horas de transmisión VALORANT: 808 millones 191 mil 492 horas vistas y 27 millones 833 mil 563 horas de transmisión Call of Duty Warzone: 800 millones 440 mil 731 horas vistas y 55 millones 387 mil 928 horas de trasmisión Counter-Strike: Global Offensive: 711 millones 707 mil 479 horas vistas y 16 millones 85 mil 121 horas de transmisión Minecraft: 501 millones 592 mil 799 horas vistas y 19 millones 916 mil 576 horas de transmisión Dota 2: 495 millones 8 mil 970 horas vistas y 6 millones 864 mil 825 horas de transmisión World of Warcraft: 445 millones 419mil 872 horas vistas y 15 millones 336 mil 216 horas de transmisión Among Us: 413 millones 780 mil 561 horas vistas y 7 millones 205 mil 882 horas de transmisión

