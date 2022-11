3 red flags para detectar que necesitas trabajo interno

Seguramente te has sentido muy ansioso o triste en distintas ocasiones a lo largo de tu vida, por lo que a veces es común pensar que estos “síntomas” son cosas con las que tendrás que lidiar durante toda tu vida, aunque esto no es cierto.

¿Qué es el trabajo interno?

El trabajo interno visto como una serie de técnicas que incluyen no solo el acompañamiento médico y psicológico sino también el espiritual puede ayudarte a erradicar la ansiedad o la tristeza de tu vida y hacerte consciente de ciertos cambios que debes implementar.

La herramienta más poderosa para desestancar tu vida es el trabajo interno, aunque casi ninguna persona sabe cómo realizarlo y el solo hecho de pensarlo, para muchos parece una utopía difícil de alcanzar.

En este nuevo episodio de Maldita Comodidad, Son Acosta conversó con Michel Rojkind, un reconocido arquitecto, músico y un gran conocedor del trabajo interno como una herramienta de vida para ayudarte a tener en claro cómo puedes comenzar este trabajo que sin duda impulsará el bienestar en tu vida.

Para Rojkind, el trabajo interno es todo menos una herramienta mágica que por sí sola implemente los cambios necesarios para modificar tu vida o que resuelva tus problemas de inmediato, sino que se trata de una disciplina que busca crecer tu potencial de apreciación y de entendimiento.

De modo tal que, la gran recompensa del trabajo interno es que al final de cuentas entiendas cómo lidiar contigo mism@ y cómo soltar esas versiones tuyas que sí te ayudaron hace algún tiempo, pero hoy ya no te sirven de nada.

Rojkind enfatiza en que el trabajo interno te permite ser 100% responsable de ti mism@ para no estar jodiendo al de enfrente, aunque el primer paso para conseguir dicha meta es RECONOCER lo que necesitas cambiar y dar el primer paso.

3 red flags para saber si necesitas trabajo interno

Y hablando de reconocer lo que necesitas cambiar, es importante que consideres las siguientes advertencias o red flags que podrían estarte sucediendo ahora mismo, para determinar si debes o no comenzar una travesía personal en tu trabajo interno.

1 Siempre estás bien

Lo primero que debes saber es que no tienes porque siempre estar bien, no es tu obligación, sino más bien, debes reflexionar si se trata de una estrategia para no querer ver lo que necesitas cambiar.

2 Eres un control freak

Otra señal de alerta es tener la necesidad de controlar todo, por lo que de vez en cuando es bueno hacerte la pregunta: ¿por qué quieres controlar todo? ¿a qué le tienes miedo?

3 No regulas tus emociones

El primer paso para regular las emociones es reconocerlas y desechar lo que no necesitas.

Es importante considerar que el trabajo interno es un proceso personal que radica en hacerte consciente de lo que te afecta y modificar conductas para restarle importancia. El objetivo final es construir una mejor versión tuya donde te sientas mejor siendo tú.

Sigue leyendo:

Los mejores 4 podcasts de psicología y salud mental que te harán sentir mejor

5 consejos para encontrar la relación amorosa perfecta antes de que termine el año