TikTok tiene el mejor filtro para tus mascotas este Halloween: FOTOS

Estamos a solo tres semanas de que se celebre Halloween, mejor conocido en México como Día de Muertos o de Todos los Santos, una celebración icónica de nuestra cultura nacional y la cual engloba tradiciones y celebraciones que, muchas de ellas, se remontan a la época prehispánica.

Mientras que a nivel mundial el Halloween también es celebrado en muchos países, y que se ha convertido en una oportunidad en la que las plataformas sociales aprovechan para crear diferentes filtros que los millones de usuarios alrededor del planeta podrán usar no solo para uso personal también para compartir con sus mascotas.

Desde Snapchat hasta TikTok, las redes sociales no se quedan atrás y también ofrecen filtros de terror, que incluyen disfraces, y desafíos de horror para el entretenimiento colectivo. Por lo que no hay pretextos para no celebrar estas fechas caracterizándote con alguno de os múltiples diseños.

El mejor filtro de TikTok para Halloween

Para encontrar los diferentes filtros en TikTok y así poder editar tus fotos solo se necesita buscarlos utilizando diferentes hashtags, mismos que ya acumulan más de 10 millones de visualizaciones. Muchos de estos diseños han sido creados por diseñadores de la plataforma china la cual ofrece al menos 13 opciones.

El filtro ideal para tus mascotas lo tiene TikTok. FOTO: Especial

Fantasmas, Glitch de miedo, Photo Shoot de Miedo, Ojos de Araña, Casas Embrujadas, Maquillaje de Halloween, Recortar Foto Embrujado, son solo algunos de los hashtags con los que podrás buscar de manera rápida el filtro que desees.

Como mencionamos al comienzo de la nota, estos filtros los hay no solo para el uso personal ya que se han creado algunos destinados para editar las fotos que tienes con tus mascotas. Por lo que también ellas podrán celebrar contigo de estas fechas.

Entre el universo de opciones esta semana se popularizó uno de los filtros más originales para tus mascotas en este Halloween y enseguida te lo compartimos. El divertido diseño consisten en colocar el rostro de Chucky en la fotografía, el cual viene acompañado del clásico cuchillo que "El Muñeco Diabólico" utilizaba para atacar a las personas.

Ahora puedes tener un divertido recuerdo de tus mascotas con el filtro de Chucky. FOTO: Especial

El filtro ya se ha vuelto un éxito y los usuarios han quedado encantados con el mismo: "Adorable Chuky"; "Hermoso"; "Precioso"; "Su carita" y "Lindo", han sido solo algunos de los comentarios que han dejado los internautas en el cajón de comentarios del video.

