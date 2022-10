"Francia es más insegura que Coacalco", la respuesta viral de una europea rompe TikTok

Una ciudadana francesa que reside en el municipio de Coacalco, en el Estado de México, se volvió viral luego de publicar un video en TikTok en donde destacó sentirse muy segura de vivir en esta ciudad mexiquense e incluso indicó que la ciudad en la que nació en Francia es mucho más insegura.

Así lo afirmó en una grabación que se ha viralizado en redes sociales, en donde la TikToker dio a conocer el por qué tiene esta impresión del municipio en el que reside en México. Se trata de Vivi (@Vivi_Voyage88) una ciudadana francesa que contó que tras olvidar su celular en una banca volvió por éste y lo recuperó sin problema alguno.

La joven se mostró sorprendida porque ya habían transcurrido veinte minutos cuando se percató que había olvidado el móvil. Entonces decidió volver al punto exacto en el que se encontraba sentada minutos antes y lo encontró en el mismo lugar, algo que la sorprendió demasiado y por ello quiso darlo a conocer a otros internautas.

"Francia es más peligrosa que Coacalco"

Vivi contó su experiencia en TikTok y se mostró sorprendida: “Regreso 20 minutos después y nadie se lo había robado (el celular) Había mucha gente alrededor, pero nadie se lo robó”, recordó en el video, en donde aseguró que pese a que muchos aseguran que Coacalco es un lugar peligroso, para ella es una ciudad segura, incluso más que la ciudad en la que nació en Francia.

Vivi es una ciudadana francesa que reside en Coacalco. FOTO: Especial

“La verdad pienso que mi ciudad natal de Francia es más peligrosa que Coacalco”, enfatizó la joven, quien explicó que aunque su teléfono es "barato" es un artículo muy importante para ella ya que tiene su SIM francesa mediante la que su padre le deposita cada mes.

Vivi aprovechó para mostrar su desacuerdo con aquellos que aseguran que la localidad es una zona insegura y un lugar "horrible", ya que hasta el momento ha tenido buenas experiencias ahí.

Video de la chica francesa rompe las redes

Una vez publicado en TikTok, el clip se ha vuelto todo un éxito en redes sociales y los usuarios han reaccionado con decenas de comentarios, en donde algunos contaron sus experiencias en una situación similar.

En el video describió lo segura que se siente de vivir en el municipio mexiquense. FOTO: Especial

“Briago dejé mi cel en una taquería de puesto laminero en Cuautitlán, regresé y lo tenía el taquero, se lo dió alguien por si regresaba...”, escribió un internauta; “Así somos los de Coacalco”, publicó otro. Sin embargo, también hubo quienes le aseguraron que simplemente había corrido con suerte y le recomendaron que se cuidara:

“Huy reina honestamente no te confíes, en México ni respetan y llegará otro día que se te olvide y no falta el que si lo tome”; “De verdad eso es raro. Pero que bueno, ojalá y sea que estamos mejorando!” y “jaja pero aún así ten cuidado y luego no se lo roban por pena o por qué hay mucha gente”, compartieron los usuarios.

El clip ha superado las 113 mil reproducciones en TkTok. FOTO: Especial

El video de Vivi, quien tiene más de 41 mil seguidores en TikTok, cuenta ya con más de 113 mil reproducciones, supera los 10 mil 500 "Me gusta" y casi 300 comentarios de los usuarios, quienes algunos enfatizaron en que en Coacalco también hay gente honrada

