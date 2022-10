Hombre degusta sus taquitos durante balacera y VIDEO se vuelve viral: "no dejó de mover el bigote"

La vida ofrece a las personas cotidianas circunstancias peculiares que incluso pueden llegar a ser inverosímiles; desde momentos cómicos hasta aquellos que pueden implicar algún riesgo. Lo mejor ocurre cuando alguien logra captar ese instante en una fotografía o en video.

Así ocurrió con la usuaria de TikTok Alexa Ramos Núñez (@alexxa.psy) quien fue testigo de un inusual acontecimiento, aunque ciertamente cada vez más frecuente en México, en el que unos pasajeros se agarraron a golpes y disparos con un par de policías a bordo de una unidad de transporte público.

Mientras la escena de golpes y disparos ocurría al interior del camión, afuera, en una parada de autobús, la TikToker grabó con su celular los detalles cruciales de la situación. Sin embargo, en determinado momento algo atrajo su atención y enfocó a un hombre que, con su plato de taquitos en una mano, observaba todo con detenimiento sin dejar de disfrutar su comida.

Hombre no suelta sus taquitos durante balacera y video rompe TikTok

La escena del hombre frente al autobús degustando su comida mientras presenciaba la balacera no pasó desapercibida para Alexa, quien decidió enfocarlo para capturar el momento y posteriormente compartir el video en su cuenta de Tikok en donde se convirtió en un éxito inmediato.

La trifulca ocurrió al interior de una unidad de transporte. FOTO: Especial

En la grabación se observa cómo elementos de la policía tuvieron que someter a una persona al interior de la unidad del transporte público debido a que un sujeto había amenazado a una mujer con un cuchillo mientras se encontraban a bordo de la unidad.

En la escena apareció como testigo un hombre que llevaba un taco en su plato. FOTO: Especial

De acuerdo con los reportes que se dieron a conocer, instantes después llegaron hasta el punto de conflicto elementos de seguridad con el objetivo de intervenir y salvar a la mujer de la agresión del hombre. Fue entonces cuando, en medio de la trifulca que se presentó, algunas personas comenzaron a acercarse a la unidad para presenciar la escena.

El testigo no perdió detalle de lo ocurrido al tiempo que no soltaba su comida. FOTO: Especial

Lo que no contaban es que se escucharían detonaciones de arma de fuego. Entre los testigos se encontraba un hombre que en ese momento disfrutaba sus tacos en un plato, el cual pese a los disparos en ningún momento dejó a un lado: "No dejó de mover el bigote", comentó uno de los usuarios de TikTok.

Una usuaria de TikTok grabó la escena y la compartió en la red social. FOTO: Especial

La grabación fue publicada por Alexa en la red social china y en poco tiempo atrajo la atención de los internautas quienes la volvieron viral; hasta el momento cuenta con más de 8.3 millones de reproducciones, 332 mil "Me gusta" y casi 2 mil comentarios:

"Weee taquitos y chismesito el señor estaba viviendo su vida al máximo"; "Hasta me emocione de cómo gritó el señor"; "Me encanta como en México escuchan balazos y ya no salen corriendo sino que se quedan al chisme"; "Mi Mexico querido wee el señor con los tacos !! Comida con show incluido"; "Nadie: El don de los tacos: 'voy por salsa'" y "El señor con sus taquitos: 'a huevo show en vivo'", fueron solo algunos de los comentarios que los usuarios compartieron en el video.

