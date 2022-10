VIDEO | Influencer sufrió envenenamiento severo tras comer un pez globo: “Morí por un segundo”

Las redes sociales han superado a la ficción o a cualquier historia que parezca sacada de una película y es que algunos influencers hacen de todo para conseguir más seguidores o reproducciones en sus videos, hay quienes se enfrentan a retos peligrosos o a aventuras que ponen en riesgo su vida, sin embargo hay quienes sí mueren en el intento.

En esta ocasión ya dio la vuelta al mundo la historia del influencer colombiano Yeferson Cosio quien documentó mediante un video que decidió comerse un peligroso pez globo, el cual estaba advertido podría ser mortal, aún así quiso probarlo y casi pierde la vida después de realizar tan atrevida acción.

Fue mediante sus redes sociales donde contó que terminó en un hospital luego de comerse un animal de esta especie en Japón, lugar donde actualmente vive y es que en su exploración por querer probar la comida del nuevo lugar donde reside quiso arriesgarse a degustar este platillo.

Sin embargo, el creador de contenido se llevó la lección de su vida después de sufrir una grave intoxicación al consumir un pez globo por lo que unos minutos después de ingerirlo tuvo que ser llevado de emergencia en un hospital y todo quedó grabado en un clip.

En uno de los videos, advierte lo que al comerse el pez puede morir, esto solo si no se preparaba de la forma adecuada y todo ocurría con normalidad, hasta que instantes después de que lo llevó a su boca, el colombiano comenzó a presentar síntomas de intoxicación, incluso en la grabación se ve cómo comienza a perder color de su rostro y va al baño a vomitar.

Posteriormente se observa que el personal del restaurante lo atiende inmediatamente pero al notar el riesgo que enfrentaba lo trasladaron de inmediato al hospital, Yeferson describió en los clips que se sentía sin energías “como drogado”.

“Quizás no fue la mejor idea”, "Comí pez globo y me envenené, literalmente morí unos segundos, no podía respirar por mi cuenta y estaba intubado en urgencias" expresó junto a un video en el que relata la experiencia que atravesó.

