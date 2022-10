Kim Kardashian: Una mujer de 28 años ha gastado una fortuna para parecerse a la celebridad y no se arrepiente

Kim Kardashian es una de las mujeres más seguidas y envidiadas del mundo, por lo que algunas de sus seguidoras se han hecho cirugías estéticas muy riesgosas para parecerse a ella, una de ellas es Cheri Lee, quien se ha sometido a 15 operaciones en ocho años y ha gastó más de 1 millón de pesos para parecerse a la celebridad y socialité. Y aunque se ha ganado muchas críticas, ella asegura que está muy contenta.

Lee es una surcoreana de 28 años se ha sometido a tres “elevaciones brasileñas” de glúteos y a dos aumentos de pecho, también se ha operado la nariz, los pómulos, la papada y se ha sometido a dos rondas de extracción de grasa bucal para adelgazar las mejillas.

Sólo lamenta no haber empezado antes. Foto: Especial.

"Me encanta mi aspecto, pero aún me planteo hacerme más liposucciones. Sería difícil hacerme otro “lifting brasileño”, porque ya me han quitado casi toda la grasa. Pero con la liposucción, creo que si tuviera los brazos más pequeños, mi trasero parecería más grande", comentó recientemente en una entrevista, luego de admitir que es adicta a estar en el quirófano.

Algunos aseguran que sí se parece a la Kim Kardashian real. Foto: @kimkardashian.

No se arrepiente de lo que ha hecho

“Nunca me arrepentiré, me encanta el privilegio de la belleza. Lo único que me lamentó es no haberlo hecho antes", sostuvo. Sobre esto, aseguró que le gusta mucho recibir un trato preferencial y recibir mucha atención, "no hice todo esto por los pequeños favores, lo hice para que me gustara mi aspecto, pero sin duda es una ventaja”, comentó.

Así lucía sin operaciones. Foto: Especial.

Cheri contó que tras una ruptura su confianza estaba por los suelos y siempre quiso tener el aspecto glamuroso de las Kardashian, “con su gran trasero y su figura de reloj de arena".

Le encanta la atención

Lo siguiente en la agenda de Cheri es la liposucción, con la que espera conseguir aún más atención masculina. "Ahora tengo un mayor número de hombres que se acercan a mí. Siempre he sido una buscadora de atención, me hace sentir sexy. Me gusta que la gente me haga cumplidos. La gente se muestra más cariñosa cuando eres guapa”, refirió, según recogió el diario Daily Star.

No tiene planeado parar. Foto: Especial.

