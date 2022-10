Una influencer deportiva denuncia que por ser muy guapa no la toman en serio en el mundo del golf

La ex estrella del golf Paige Spiranac se ha sincerado sobre las barreras a las que se ha enfrentado para resaltar como influencer deportiva, ya que constantemente la critican por su aspecto, además de que no la han tomado en serio por su físico. Desde que decidió abandonar su floreciente carrera profesional en el golf para convertirse en una celebridad de redes, Spiranac ha acumulado un impresionante número de seguidores en Internet, pero no todo ha sido sencillo.

Sin embargo, el ascenso a la fama de la golfista ha venido acompañado de críticas. En el pasado, Spiranac ha hablado del acoso al que se ha visto sometida en Internet. En la actualidad tiene más de 3.6 millones de seguidores en Instagram, pero afirmó que pese a lo que se podría pensar, su buen figura ha sido una fuente constante de agravio para algunas personas dentro del deporte.

"El golf es un espacio muy tradicional y conservador; es interesante porque la gente me mira como si fuera una rebelde, una chica mala, porque uso ropa diferente a la que se acostumbra", mencionó en su podcast Playing a Round.

Ha logrado abrirse un lugar en el golf. Foto: Especial.

Se ha esforzado para conseguir lo que tiene

Paige reflexionó que se había ganado esos grandes contratos por su profesionalidad, ya que ha sido víctima del machismo dentro de la industria: "He tenido que ser siempre capaz de hacer eso porque sé que la gente me mira y me percibe de una determinada manera. Así que creo que algunas marcas están preocupadas por trabajar conmigo porque asumen que voy a ser irresponsable y una diva", añadió.

Asegura que siempre es profesional. Foto: Especial.

Su caridad fue rechazada

Recientemente también contó que fue rechazada por una organización benéfica de golf debido a su cuerpo. "Quería ayudar a esta organización benéfica y quería darles palos de golf gratis", dijo Spiranac. "El tipo me respondió y me dijo: 'Nos encantaría pero, por la forma en que te ven los miembros de nuestra junta directiva, no puedes ayudar'. Quiero devolver a estos niños que no tienen nada, porque yo crecí sin tener nada. Y ni siquiera puedo hacerlo por mi escote", comentó molesta.

Pese al machismo, ha logrado salir adelante. Foto: Especial.

Pero triunfa con su calendario

El nuevo calendario de Paige Spiranac ha dejado a sus fans preguntando si hay una "versión laminada". Y es que hace unos días compartió en Instagram la noticia de la publicación de su calendario de pared para 2023. El lanzamiento coincide con su cumpleaños 30, y contiene fotos exclusivas tomadas en el Rusty Skillet Ranch de Colorado. Y cada ejemplar se vende a 25 dólares.

