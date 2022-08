Golfista es rechazada por "el tamaño de su pecho", no quisieron su caridad

La ex golfista profesional Paige Spiranac reveló que una vez fue rechazada por una organización benéfica de golf "machista" que argumentó que su gran tamaño de pecho era un impedimento. La deportista es conocida por sus glamorosas sesiones fotográficas y sus vídeos instructivos, que la han llevado a conseguir 260 mil suscriptores en YouTube y 3,5 millones de seguidores en Instagram.

Spiranac no logró el éxito deseado en el circuito profesional, pero ha conseguido hacerse un nombre en el deporte. Recientemente, Spiranac fue calificada como la "mujer más sexy del mundo" tras su última sesión de fotos de golf. Sin embargo, Spiranac sigue luchando por ser aceptada dentro del deporte, ya que recientemente afirmó que fue rechazada por una organización benéfica de golf debido a su cuerpo.

En redes acusan que fue víctima de machismo y sexismo. Foto: Especial.

Molesta por la respuesta que recibió

"Quería ayudar a esta organización benéfica y quería darles palos de golf gratis", dijo Spiranac en el podcast “Playing-A-Round”. "El tipo me respondió y me dijo: 'Nos encantaría pero, por la forma en que te ven los miembros de nuestra junta directiva, no puedes ayudar'. "Quiero devolver a estos niños que no tienen nada, porque yo crecí sin tener nada. Y ni siquiera puedo hacerlo por mi escote", comentó molesta.

Aseguró que sólo pretendía ayudar. Foto: Especial.

No es la única chica que ha sido discriminada por la forma de su cuerpo, recientemente Erika Díaz, enfermera de 22 años, se volvió viral luego de alzar la voz y asegurar que está harta que cada que intenta hacer contenido en redes sociales sobre su trabajo porque constantemente le dicen que “viste inapropiadamente” su uniforme, pero ella asegura que ella sólo usa su ropa y tener pechos y caderas grande para nada es “inapropiado”.

SIGUE LEYENDO...