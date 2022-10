VIDEO | Una mujer se fuga de su trabajo para vacacionar y se encuentra a su jefe en el avión

TikTok se ha convertido en la herramienta perfecta para compartir momentos divertidos y de tensión con los que otros usuarios se sienten identificados, como el de una joven quien decidida se fugó de su trabajo para tomar unas vacaciones pensando que nadie lo sabría, pero se llevó una gran sorpresa al descubrir que en el mismo vuelo viajaba su jefe.

Durante la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 se implementó home office como una alternativa para evitar contagios, aunque esto fue tomado por algunos como una oportunidad para vacacionar sin que se dieran cuenta en sus lugares de trabajo, algo que no salió del todo bien para una joven cuyos planes se fueron abajó una vez que ya estaba en el avión.

A través de su cuenta de TikTok la usuaria @ klizthbc compartió el video en el que todo eran risas y diversión hasta que fue descubierta. Las primeras imágenes muestran la clásica foto de viajero en la que presumen la pista de aterrizaje desde la ventana al interior de la aeronave.

Reacción de su jefe

“Como cuando te escapas y te encuentras a tu jefe en el mismo vuelo”, es el mensaje con el que acompañó el video que tiene el popular audio de la caricatura “Bob Esponja”, que continúa mostrando el rostro de su jefe en shock al descubrir que la joven no estaba trabajando.

Cuando ya había abordado y mientras tenía en mente unas lindas vacaciones, la joven volteó hacia el pasillo y frente a ella, tan sólo unos asientos más adelante, estaba su jefe mirándola fijamente mientras que ambos se quedaron en shock por unos instantes.

Jefe descubre a joven que escapó de su trabajo. Foto: Especial

A la mujer no le quedó de otra que tomarlo con humor mientras que su jefe lanzaba algunas señas con la mano a manera de “advertencia”, además de que no dudó en sonreír por la divertida anécdota de la que aún no se sabe el desenlace.

Los comentarios no se hicieron esperar en el video que ya cuenta con más de 6 millones de visitas, pues mientras algunos usuarios dijeron sentirse identificados otros aseguraron que era “sospechoso” el que se hubieran encontrado en el mismo avión cuando ella intentaba “escapar” de su jornada laboral.

