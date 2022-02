Lady Aeroméxico: Bajan a mujer de avión por cambiarse de la clase turista a premier en vuelo a Francia | VIDEO

Las "Ladys" y los "Lords" en México han sido protagonistas de situaciones en las que a nadie le gustaría estar, pues suelen tener una actitud prepotente y en ocasiones irracional en algún conflicto. Gracias a que alguna persona los graba es cómo ha sido posible conocer a estos personajes.

Algunos ya conocidos son "Lady 100 pesos", "Lord Ferrari" y "Lady Avon", la doctora quien recientemente se unió a este grupo debido a que se quejó de que una enfermera le ofreciera productos de la marca "Avon". La mujer se quejó a través de Twitter, lo que usuarios señalaron como una actitud clasista.

¿Quién es Lady Aeroméxico?

En redes sociales se viralizó un video en el que se ve como personal de la aerolínea habla con una señora quien aparentemente se cambió de lugar, presuntamente de turista a premier por lo que el pleito se suscitó cuando se negó a regresar a su lugar.

Los hechos tuvieron lugar en un vuelo de México con destino a París, Francia en el clip de 31 segundos se ve a la mujer discutir con el personal mientras al fondo se escucha "ya señora siéntese, vámonos". Se desconoce cuánto tiempo duró el altercado, pero las personas presentes comenzaban a levantarse de sus lugares intentando ver qué sucedía.

Posteriormente la señora de cubrebocas color rosa se levantó de su asiento mientras era escoltada por tres personas que pertenecían al personal de la aerolínea. En tanto los presentes le gritaban frases como "¡ya lléguele!", mientras que otros aplaudían y la abucheaban.

No obstante, algunos usuarios aseguraron que parece haber sido otro el motivo por el que le pidieron a la mujer que se bajara del avión, pues usuarios como @GIANCAAN cuestionaron: "Esta sentada en eco pero la sacan por no querer dejar premier?" Sin embargo, lo que no se puso en duda fue la molestia de los demás pasajeros por la situación.

