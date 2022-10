Una mujer, que perdió sus brazos luego de un ataque de perro, fue detenida por tráfico de drogas

Una mujer a la que le arrancaron el cuero cabelludo, el colon y los dos brazos en un salvaje ataque de perros hace siete meses ahora fue detenida por tráfico de drogas. Se trata de Kyleen Waltman que recientemente fue aprehendida por la policía cuando iba en un coche de su amigo Jeffrey Wayne Bond en el condado de Abbeville, Carolina del Sur, por llevar varios gramos de metanfetamina.

De acuerdo con los reportes y medios locales, Kyleen tenía 8 gramos de enervantes en su bolso y otros siete más en los bolsillos de su pantalón, "en total, Kyleen Waltman poseía aproximadamente 15.5 gramos de metanfetamina, lo que se considera peso de tráfico", dijo el capitán del condado de Abbeville, Matthew Graham, en un comunicado.

Han sido meses difíciles para ella. Foto: Especial.

Las autoridades informaron que fue detenida por cargos de tráfico de drogas el miércoles 26 de octubre y fue puesta en libertad bajo su propia responsabilidad por la jueza Susan Gladden ese mismo día. Su amigo Bond también fue detenido por cargos de drogas, según documentó el diario inglés Daily Star.

Recientemente sufrió un terrible ataque

Kyleen, que es madre de tres y acaba de ser abuela por primera vez, fue atacada por dos pitbulls y un pastor alemán cuando regresaba de la casa de su novio el 21 de marzo. Resultó terriblemente herida, no sólo perdió los dos brazos sino que le quedaron cicatrices permanentes en la cara y estuvo a punto de perder la pierna.

No está claro si también es consumidora de la droga. Foto: Especial.

También quedó terriblemente traumatizada por la experiencia, y sus familiares dijeron que lloraba "constantemente". Su hermana escribió: "A veces no creemos que haya asimilado el hecho de que ha perdido extremidades". El propietario de los perros, Justin Minor, de 36 años, fue detenido por múltiples delitos, entre ellos cargos relacionados con la rabia.

Han sido meses muy complicados

En su página de Go Fund Me, la última publicación es del 4 de octubre y dice que Waltman seguía luchando con su recuperación, así como con los costos médicos. "Ha sido difícil tratar de conseguir todo para Kyleen y tener que pelear por su Medicaid y su discapacidad", se lee en el post, que también indica que Waltman se sometió a una cirugía el 22 de septiembre y que su seguro no iba a cubrir el costo de la cirugía. Por ahora han recaudado 300 mil dólares para sus gastos médicos.

