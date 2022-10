VIDEO | Una mujer se realiza un diseño de sonrisa y comparte el terrible resultado: "Soy un caballo"

TikTok nos vuelve a sorprender con un video en el que una joven relata cómo tomó una oferta para realizarse un diseño de sonrisa y el resultado no resultó lo que esperaba pues ella solo buscaba tener una sonrisa mucho más perfilada y alineada, pero en lugar de eso obtuvo lo que ella llamó la "sonrisa de un caballo".

Se trata Lauren Hartley, una joven inglesa de 23 años, quien mediante su cuenta de TikTok relató que pagó una oferta por 4 mil pesos por unos dientes postizos o lo que se conoce como carillas, las cuales servirían para realizarle un diseño de sonrisa, pero el procedimiento la dejó con terribles resultados.

En el clip que ya se viralizó en dicha red social acumulando más de 3 millones de reproducciones se puede ver cómo la joven luce unos dientes relucientes y completamente blancos pero enormes tanto que parece que se saldrán de su boca, pues ya no coinciden con la proporción de su rostro.

Después de someterse a lo que creería la dejaría satisfecha, decepcionada confesó que después de ver el resultado “Se veían muy mal y no se parecían en nada a las reseñas que ya había visto, así que me decepcionó mucho, esperaba que se vieran como mis dientes naturales, solo que más blancos. 180 libras para parecer un maldito caballo, ni siquiera puedo hablar”, expresó en el clip.

De inmediato se desató una ola de comentarios, algunos cibernautas argumentaron que era obvio que le harían un trabajo de ese tipo debido a que era un procedimiento costoso y no le estaban cobrando ni la cuarta parte, mientras que otros no pudieron contener la risa después de que la joven se comparó con un caballo.

“Te lo mereces”.

“¿Qué te esperabas al pagar solo 180 libras?”

¿De quién es ese caballo?”

“¿Cuándo es la carrera de caballos?”

“Oh no, parece la máscara de Jim Carrey”.

Solo quiere de vuelta su dinero

Lauren también detalló que el tratamiento le fue realizado por la clínica Need that Smile, lo que se traduce a español como “necesitas esa sonrisa”, por lo que retomando esta frase ella la arregló conforme a sus resultados y la grabación compartida en TikTok la nombró "No, no necesito esta maldita sonrisa, eso es seguro”.

El procedimiento de las carillas consiste en realizar un tallado sobre los dientes, para instalar luego finas láminas de porcelana que se unen en la parte frontal de los dientes, estas pueden ser elaboradas en porcelana o resina compuesta, sin embargo, se debe realizar un molde para verificar que los dientes se visualicen de manera natural en la cara del paciente.

Finalmente la chica decidió retirarse los dientes postizos y en sus más recientes videos se muestra con su sonrisa natura, aunque dejó claro que la empresa le ha ofrecido un nuevo tratamiento pero ella aseguró que solo quería su dinero de vuelta.

