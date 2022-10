Según Mhoni Vidente, estos serán los tres candidatos que competirán por la presidencia de México en 2024

Mhoni Vidente reveló este miércoles los nombres de los candidatos que contenderán por la presidencia de la República en el año 2024, y que intentarán relevar en el puesto a Andrés Manuel López Obrador. La famosa pitonisa aseguró que serán tres los personajes a los que visualiza en las boletas electorales y que, para sorpresa de muchos, entre ellos no destaca ninguna mujer:

"¿Quiénes son los candidatos que yo veo fuertemente para contender por la presidencia de México? Son Marcelo Ebrard, Alejandro Murat Hinojosa y Luis Donaldo Colosio", declaró la astróloga durante una transmisión en vivo en la que indicó que el actual titular de Relaciones Exteriores, el todavía gobernador de Oaxaca y el presidente municipal de Monterrey se verán las caras como contendientes durante las próximas elecciones federales.

Mhoni destacó el hecho que ninguna mujer aparecería en las boletas debido a que el electorado mexicano todavía no desea dar ese paso: "Una mujer no veo ahorita porque lamentablemente ni Estados Unidos ha tenido una mujer presidenta y yo creo que México todavía la mujer no vota por la mujer, no está preparado todavía el país, no quiere eso", destacó.

Electores quieren una solución a la violencia: Mhoni Vidente

De acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente, los electores y las electoras votarán para cambiar la situación de violencia que actualmente vive el país, y al parecer confían en que este trabajo lo pueda resolver un hombre: "El pueblo mexicano todavía quiere un hombre que enderece la situación de la violencia, que cada día está más fuerte. Pero Dios quiera que lleguen las mujeres", aseguró la astróloga.

Marcelo Ebrard sería uno de los candidatos a la presidencia en el 202, según Mhoni Vidente. FOTO: Especial

Ante la posibilidad de que vayan surgiendo nuevos candidatos conforme se acerque la fecha de la elección, Mohni no descartó que esto ocurra: "Puede haber más (candidatos), que por ahora todo mundo está destapado", indicó, en referencia a las recientes figuras políticas que han dado a conocer de manera pública su interés por contender como aspirantes a candidatos a la presidencia en el año 2024.

Según la astróloga, el alcalde de Monterrey también contenderá por la presidencia. FOTO: Especial

Entre ellas sobresalen dos políticas veteranas que en su momento cada una destacó, entre los múltiples cargos que han desempeñado, como líder nacional del PRI: Beatriz Paredes Rangel y Claudia Ruiz Massieu, actual senadora por el partido tricolor, quien en un evidente "destape" se pronunció este martes ante militantes priistas al asegurar que se encuentra lista para encabezar el proyecto de priistas, panistas, perredistas y emecistas en 2024.

Claudia Ruiz Massieu se destapa para elecciones de 2024