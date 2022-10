Mhoni Vidente asegura que Eduin Caz "necesita un psiquiátrico": en mensajes alerta con suicidarse

Mhoni Vidente declaró este miércoles que Eduin Caz "necesita un psiquiátrico" con urgencia, luego de los mensajes "preocupantes" que el intérprete de "El Tóxico" compartió en sus redes sociales, en donde estalló en contra de la prensa debido a las diversas polémicas y chismes en las que se ha visto involucrado el vocalista de Grupo Firme. La astróloga aseguró que la Carta del Loco está detrás del cantante y que

"Un día cuando yo no esté en este medio de la música o en este mundo les voy a contar por qué la prensa no me quiere y por qué todos los medios de comunicación hablan puras pendej¨¨das sobre mí. Por lo pronto les dejaré grabado un video donde explicaré por qué les duele tanto el éxito de Grupo Firme y cuando decida ya no estar soportando tanta babosada y me vaya de este mundo les diré a quién y a quiénes hago responsable y el por qué de tantas cosas y pruebas. Los amo, bonita noche. Pd: aún no me voy, jaja me faltan años dándoles lata", fue el "preocupante mensaje" que compartió en una de sus historias de Instagram.

La astróloga aseguró que la Carta del Loco está detrás del cantante y que lamentablemente "ya lo perdimos", debido a que según ella el artista ha perdido el piso: "Aquí tristemente a Eduin Caz ya lo perdimos, la Carta del Loco está detrás de él. ¿Qué pasa cuando tú haces una declaración así? Ya perdiste el piso, vienes de un alcohol, de una droga, de unas situaciones de estrés tremendas y que te sientes incomprendido o no querido y lo peor del caso es que hace responsables a todos, menos a él"; señaló la famosa pitonisa.

Eduin Caz "tiene que recapacitar; necesita un psiquiátrico"

Mhoni Vidente calificó de preocupante las declaraciones del artista y que necesita alejarse de las drogas y el alcohol: "Eduin Caz tienes que recapacitar, necesita un psiquiátrico que lo pueda enderezar e internarlo para que le quite tanta droga y tanto alcohol (...) La prueba está en sus redes sociales, lo que está diciendo y lo está exponiendo, es la pena total. Necesita ayuda urgente, como lo que pasó con Christian Nodal en su momento, que estaba perdido en cuestión de alcohol y drogas. Necesita a alguien que lo encamine a la paz. Da alarmas de suicidio, de quererse matar", indicó la pitonisa.

Además la astróloga aseguró que Eduin Caz se equivoca la culpar a la prensa de sus problemas: "Aquí el único responsable de su vida y de sus actos es Eduin Caz, no la prensa, no los fans y no la gente que lo sigue y dale gracias a Dios que la gente lo siga viendo como lo que es: un líder cantante y que la gente quiere, pero se perdió".

La pitonisa recordó que ya había adelantado que el artista se encuentra separado de su esposa y que probablemente en estos momentos está sufriendo fuertes altibajos emocionales:

"Yo creo que tuvo un bajón muy fuerte de droga, de alcohol. La Carta del Loco está detrás de él, lo más seguro es que ya se separó de esa muchacha (de su esposa), casi ya no la menciona, casi no se ven juntos, ya les había dicho que ya se habían separado. Pero ella no le va a dar el divorcio y va a vivir de lo que le dé Eduin Caz toda la vida. Preocupante lo que acaba de comentar y lamento mucho todo lo que está viviendo. No sabe cómo vivirlo, no tiene un papá o una mamá; el manager que le dice a todo que sí", concluyó Moni Vidente.

