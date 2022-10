Una tiktoker de 49 años sorprende con uniforme de Hooters y se vuelve viral

En un tiktok una mujer de 49 años lució un sexy uniforme de Hooters y se volvió viral, porque la gente no puede creer su edad. Se trata de la tiktoker Janie, que en su TikTok habla constantemente de su aspecto juvenil y los diseños de tatuajes. Está a punto de cumplir 50 años y la autoproclamada "diosa" no ha dejado que esto le impida vestirse como quiere. Sus fans también suelen aplaudir que rompa con los estereotipos de la edad.

En un clip publicado recientemente para sus 48 mil seguidores, Janie lució una camiseta blanca sin mangas que acentuaba su pecho. Por supuesto, combinó la camiseta con la marca del búho de Hooters con los shorts cortos naranjas. Janie presumió su esbelta figura, la cual en parte le ayuda a verse más joven.

En sus redes suele presumir su figura. Foto: Especial.

Completó el look con un maquillaje glamuroso que incluía unos labios rojos. "Yo, una mujer tatuada de 49 años, después de ponerme un uniforme de Hooters", escribió en el clip. "No creo que me contraten", dijo la mujer de 49 años.

Muchos se sorprendieron al ver su edad

Al ver la edad de Janie, muchas personas acudieron a los comentarios para expresar que se les dificulta creer que estuviera cerca de los 50 años, pues parece al menos unos 15 años más joven.

El secreto de la juventud

Recientemente una mujer de 39 años afirmó que parece más joven ahora que hace unos 20 años y reveló su secreto a sus seguidores. Se trata de Adriana Krzesniak, quien dice que debe su cutis perfecto a una mentalidad sana, una rutina sencilla de cuidado de la piel y una dieta nutritiva; incluye cúrcuma en la mayoría de las comidas.

En lo que respecta al cuidado facial, explicó que sólo hidrata y “sella” con protección solar, esta última parte es muy importante, puesto que los protectores solares son agentes que ayudan a prevenir que los rayos ultravioletas (UV) lleguen a la piel.

