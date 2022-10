Una tiktoker de 51 años contesta a quienes la critican por vestirse con outfits "juveniles"

Una mujer de mediana edad se volvió viral tras contestar a sus “haters” que critican sus conjuntos de ropa diciendo que los mayores de 50 años pueden "llevar lo que quieran". La bloguera de moda y belleza Renae Olivia da consejos de estilo a la gente sobre los "looks de la temporada", la ropa de trabajo o las inspiraciones para las vacaciones.

Esta mujer de 51 años quiere romper el estereotipo de los "límites de la edad" a la hora de vestir y no le importa que le digan que se vista con su edad. "¡Ponte lo que te haga feliz!", ha dicho en un vídeo de TikTok. En el clip, Renae muestra que las mujeres de su edad se pueden ver increíbles con lo que quieran.

Siempre aboga por vestir lo que más te guste. Foto: Especial.

Sabe de de lo que habla

“Un bonito vestido de lunares con sandalias de tacón nunca está de más para una cita”, aseguró. De la misma manera detalló que ella si quiere puede usar un estilo más informal y divertido de "chica de ciudad" con un chaleco blanco y una falda con estampado de corbata. Entre sus outfits preferidos también están un par de pantalones cortos vaqueros y una camiseta de tirantes o una camiseta de gran tamaño.

Le encanta usar atuendos "juveniles". Foto: Especial.

"Nunca se es demasiado mayor para perseguir los sueños. El camino de cada persona en la vida es diferente. No compares tu camino con el de los demás. Y si hay algo que deberías dejar de usar después de los 40 años, es el peso de la opinión de los demás", refirió

Sus seguidores se sintieron motivados después de ver sus vídeos y se inspiraron en sus looks de moda. Uno de ellos dijo: "No tengo ni idea de la edad que tienes, pero vistes con mucha clase y tienes muy buen gusto”. "No tienes que vestir según tu edad, viste según tu silueta", coincidió un segundo.

