Chica del Oxxo se vuelve viral tras revelar su sueldo: "Me gasto más tragando cosas"

Diariamente miles de historias de los usuarios de las redes sociales se viralizan debido a ciertas declaraciones o imágenes que dan a conocer lo videos que cuplican, tal ha sido el caso de una joven empleada de una sucursal de Oxxo quien sorprendió al realizar declaraciones acerca de su salario en un clip que posteriormente compartió en su cuenta de TikTok. La grabación se ha viralizado y sus declaraciones han dejado sorprendidos a los usuarios.

Se trata de Álex Silva (@luponona) una popular TikToker que se ha dado a conocer precisamente gracias a los videos que suele compartir desde la red social china, en donde aporta detalles sobre de las actividades que realiza en su trabajo o de cuestiones personales que le llaman la atención. En esta ocasión decidió hablar acerca del salario que percibe en una de las sucursales de la popular cadena de tiendas.

Además de revelar el monto de su salario semanal, Álex también compartió lo que hace con ese dinero, tema acerca del cual bromeó con los usuarios, quienes reaccionaron inmediatamente con preguntas, comentarios y dudas sobre el pro qué sigue laborando en esa empresa. El clip se ha convertido en un éxito y ya supera los 4 millones de reproducciones en TikTok.

Chica del Oxxo revela su salario y enciende el debate en TikTok

Álex contó a sus seguidores en TikTok cuánto es lo que gana semanalmente en la tienda Oxxo en la que trabaja, un empleo que no se caracteriza precisamente por ser sencillo, ya que el trato constante con los clientes es algo indispensable: "Se los juro que ya no sé qué hacer con mi vida, gano 800 pesos a la semana y me gasto 1300 tragando cosas”, bromeó la joven mientras tomaba un jugo desde un envase que compró en la propia sucursal.

Una vez que el video fue publicado en su cuenta de TikTok, la grabación supera los 4.4millones de reproducciones, suma más de 344 mil "Me gusta" y supera los 2 mil 500 comentarios de los usuarios, quienes le comenzaron a cuestionar acerca de algunos detalles sobre el trabajo que desempeña al interior de la tienda:

“Que no ganaban 1300 más comisión y premios”; “Yo cuando trabajaba en el OXXO me la pasaba pidiendo fiado y me llegaba poco en la quincena haha” y "Que no pagan 900??? aparte acaba de subir el salario, no???? bueno yo eso ganaba de auxiliar de piso”, le cuestionaron algunos. Mientras que otro internauta le preguntó por qué seguía trabajando en la empresa si percibe ese salario: "Una pregunta para los de Oxxo, si su sueldo es muy bajo, como por que siguen en ese trabajo? Hay beneficios?”.

Esta no es la primera ocasión que un usuario daba a conocer los sueldos que se perciben como empleados de esta cadena de tiendas, ya que en 2021 el usuario de TikTok @ChicooxxoO reveló cuánto ganaban los cajeros, gerentes de tienda y ayudantes de esta empresa, propiedad de Fomento Económico Mexicano (FEMSA).

El joven declaró en aquella ocasión que los salarios comienzan desde los mil 300 semanales y llegan a más de 4 mil pesos netos, más vales de despensa y bonos. Cifra que supera en 500 pesos el pago mínimo que describe la joven Alex Silva en el video que se viralizó este viernes en las redes sociales. Mientras que el sueldo del gerente de una tienda puede alcanzar los 20 mil pesos mensuales, más prestaciones y vales de despensa.

