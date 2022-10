VIDEO: con sus ahorros niño invita a su papá a comer y su reacción al ver la cuenta se vuelve viral

La reacción de un pequeño al pagar con sus ahorros la cuenta de la cena de cumpleaños de su papá se volvió viral en redes sociales y la grabación ha sido vista millones de veces.

Fue la usuaria de TikTok @lizetteviridiana quien grabó el momento preciso en que su hijo se disponía a pagar la cuenta de la comida, sin embargo, al ver el ticket no imaginaba que sería tal la cantidad por lo que su reacción se volvió viral.

El menor quiso sorprender a su papá al invitarle la comida, pero al parecer el más sorprendido fue él ya que no esperaba que la cantidad fuera tanta, y eso sin contar la propina, la cual no venía incluida.

Reacción del menor al pagar la cuenta se viraliza en TikTok

De acuerdo con lo que se lee en el clip, el menor con sus ahorros invitó a comer a su papá por motivo de su cumpleaños. Durante la velada todo iba perfecto hasta el instante en que llegó la cuenta.

Instante en que el niño revisa el ticket de la cuenta. FOTO: Especial

“Invité a cenar a mi papá por su cumpleaños con mis ahorros, y cuando llegó la cuenta…”, se lee en el texto que acompaña al video. Momento en que se ve al niño revisar el ticket con un silencio incómodo, después con risas nerviosas y al final con asombro.

Su reacción al ver los números fue inmediata. FOTO: Especial

Si bien la cuenta no excedía los 500 pesos, al parecer no era lo que el menor esperaba en ese momento. En el clip se escucha a su mamá decirle que en el ticket no se incluía la propina, por lo que de nueva cuenta su rostro volvió a cambiar.

Aún le faltaba agregar la propina. FOTO: Especial

Una vez que el video fue publicado en TikTok en cuestión de horas se cnvirtió en un éxito debido a la cantidad de reacciones de los usuarios; hasta el momento cuenta con casi 11 millones de reproducciones, 1.1 millones de "Me gusta" y más de 11 mil 200 comentarios.

El clip casi alcanza los 11 millones de reproducciones. FOTO: Especial

“Le dolió dejar su dinerito aunque no lo diga”; "Es duro ser adulto"; "Así yo cada que pago la cuentas"; “Para que aprendan lo que cuentan las cosas”; "Jajaja lo amé" y “La mejor lección para aprender el valor del dinero”, han sido solo algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en el video.

