Llegó octubre rosa para crear conciencia por el cáncer de mama

Sobre la lucha en su contra, de la importancia de la autoexploración, de la necesidad de hacernos mastografías, de tener un diagnóstico oportuno y de recaudar fondos para investigación y para ayudar a pacientes. Esta campaña fue creada en 1985 y se estableció el 19 de octubre como el Día Internacional Contra el Cáncer de Mama.

Datos duros: Si es detectado a tiempo, el cáncer de pecho se cura en 90 por ciento de los casos. Aquí radica la importancia de esta campaña. El comunicar y difundir la importancia de hacerse exámenes médicos cada año para revisar la salud de las mamas tanto en mujeres como en hombres. La detección temprana es crucial. Es la diferencia entre vida o muerte. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama es la quinta causa de muerte en las mujeres; según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, esta enfermedad representa la primera causa de muerte en mujeres.

Si conoces a una persona que actualmente está diagnosticada con cáncer de mama debes saber que la salud emocional tanto del paciente como de las familias y cuidadores está en riesgo, pueden sufrir ansiedad, angustia y/o depresión. A veces necesitan ayuda y no saben cómo pedirla. Puedes acercarte a ellos con una lista de tareas que puede ir desde cocinar, el aseo, recoger a los niños del colegio, hasta lavar y planchar, y preguntarles con cuál de estas podrías ayudar o simplemente acompañar al paciente al doctor. Recuerda que estos son los momentos en donde nos debemos tender la mano como familia y comunidad.

Uno de los problemas con los que se enfrenta el paciente es el cambio físico. Y ese afecta y mucho. El pelo se cae, la piel se hace opaca, y dependiendo del tratamiento puede ser que existan cambios hormonales que traigan como resultado aumento de peso, hinchazón entre otras cosas. Aquí la moda puede ser una herramienta para redefinir a la persona en cuanto a estilo, y crear uno que la haga sentir bien, porque para eso es la ropa, para ayudarnos, no para hundirnos, para resaltar nuestras mejores partes y sobre todo para hacernos sentir cómodos. Suena banal, pero no lo es. Haz la prueba: el día que te sientas triste, o que te sientas mal, ¡arréglate! ¡Ponte hermosa! Verás como te empezarás a sentir mejor, aunque el cambio empiece de afuera, a veces como te ves te sientes y como te sientes te tratas. Como consultora de imagen tuve la oportunidad de ayudar a varias mujeres mientras pasaban por el proceso de quimioterapia y era increíble ver cómo se transformaban emocionalmente con el cambio físico, muchas no aguantaban pelucas, les picaba la cabeza o estaban incómodas, pero les enseñé a ponerse mascadas de formas diferentes y encontraron ahí la inspiración, encontraron el escalón para salir adelante y sentirse mejor.

RECOMENDACIONES

Autoexploración mensual.

Disminuye el consumo de grasas y azúcares.

Evita el cigarro y el alcohol.

Ejercítate por lo menos cinco veces por semana un mínimo de 30 minutos.

Súmate a alguna causa. Maneras de ayudar hay muchas.

ILUSTRACIÓN: ALEJANDRO OYERVIDES

POR BRENDA JAET

MAAZ