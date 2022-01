Niño aplica uñas acrílicas para ayudar a pagar operaciones de su hermano y se hace viral en redes sociales

Las redes sociales han servido para compartir varias historias que han conmocionado a los seguidores. En esta ocasión, Facebook se ha encargado de enseñar el caso del niño Gabriel Aarón, quien radica en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y se ha hecho famoso por colocar uñas acrílicas.

El pequeño realiza este oficio con la finalidad de obtener dinero y de esta manera apoyar a su mamá para pagar los gastos de la casa, así como juntar para poder pagar la operación de su hermano menor.

Busca ayudar a su familia

"Estaré aplicando uñas todo el tiempo aunque sea noche por que quiero para ayudar a mi hermano en sus operaciones no tengo dinero pero quiero apoyar a mamá puse diseños que yo puedo hacer aún me falta pero las are lo más bonitas que pueda $150 por cualquier aplicación gracias", escribió el pequeño en Facebook.

Ante esto, los seguidores se han volcado en comentarios de apoyo para Gabriel Aarón. Mismos que han demostrado su admiración por lo realizado por el menor así como su dedicación por el trabajo. Al mismo tiempo, muchos usuarios han buscado contactar al menor para ayudarlo.

En redes sociales, un sinfín de muestras de apoyo para Gabriel Aarón, quien ha expresado su deseo de ayudar a su hermano menor con las operaciones que necesita. Incluso, en otra publicación en Facebook ha mostrado el amor que tiene para su familia y sus ganas de apoyarlos.

"Desde antes que tú nacieras yo ya te amaba y era el único que quería niño y naciste niño y por eso te amo más y más y voy a protegerte con mamá y papá", fueron las palabras del pequeño acompañadas de unas fotografías en compañía de su hermano menor.

SEGUIR LEYENDO:

Desatan pelea en "spanglish" por no usar cubrebocas y toser en el cine: VIDEO