La publicidad de Netflix para la serie "Estamos Muertos" que aterrorizó a ciudadanos de Bangkok | VIDEO

"Estamos Muertos" es la nueva serie de Netflix que ha causado sensación entre los cinéfilos y amantes del terror, sobre todo por su impactante publicidad en las calles que ha logrado aterrorizar a los ciudadanos en Bangkok debido a que los zombies saltaron de la ficción a la realidad.

La serie se estrenó el pasado 28 de enero y se coló de inmediato en la lista de las 10 más vistas en la plataforma de streaming, por lo que algunos aseguran que podría desbancar a "El Juego del Calamar" como la favorita pues se mantuvo por meses en este top.

Promoción de Netflix de la serie "Estamos Muertos". Foto: Twitter

Aunque algunos internautas han aplaudido la creatividad de Netflix para promocionar su nueva serie, otros critican lo realista que puede resultar y el pánico que genera en los más pequeños. Además, al tratarse de un vehículo que circula por las principales vías, han mencionado que podría provocar un accidente al distraer o asustar a otros conductores.

Y es que se trata de un camión escolar que en las ventanas tiene imágenes de la película donde se puede ver a estudiantes pidiendo ayuda mientras otros son devorados por zombies. En redes sociales circulan videos donde se puede ver que del autobús bajan personas caracterizadas como "muertos vivientes" corriendo por la calle y asustando a los transeúntes.

Historia de "Estamos Muertos"

Contrario a lo que se podría pensar, “Estamos Muertos” ha tenido gran aceptación del público y sus aterradoras escenas han logrado llevarse buenas críticas por parte de los expertos, aunque no prevén que alcance el éxito que otras series como “El Juego del Calamar”.

La historia comienza con un grupo de estudiantes que más tarde se enfrentan a una persecución incesante y aterradora de zombies, todo mientras quedan atrapados en la escuela intentando ser rescatados.

“Estación zombie” y su secuela “Península”, son dos de las películas que lograron capturar la atención del público con sus historias de un mundo apocalíptico similar a la más reciente serie de Netflix.

