Netflix: All of Us Are Dead y otros doramas coreanos de zombies que debes ver

Netflix acaba de estrenar su nueva serie coreana "All of Us Are Dead", una producción original que promete desbancar a "El Juego del Calamar. La nueva apuesta de terror asiático ya se ha vuelto tendencia en las redes sociales, pues los usuarios compartieron sus primeras impresiones.

El fenómeno de las series coreanas se han popularizado en los últimos años, sobre todo con la fama del K-Pop.Netflix es una de las plataformas que transmite contenido de Asia con frecuencia, desde producciones originales, hasta estrenos simultáneos de Corea. Si eres fan del género zombie, checa estas recomendaciones de doramas para ver este fin de semana en la plataforma.

Dramas coreanos parecidos a "All of Us Are Dead"

Kingdom

Serie original de Netflix que sigue la historia de un Príncipe Heredero de la era Joseon, quien debe proteger a su pueblo de una extraña epidemia que se extiende por el pueblo. Esta convierte a las personas en muertos vivientes y cuyo origen podría ser intencional. Tiene dos temporadas y un spin off.

Sweet Home

Dorama de Song Kang basado en un webtoon que sigue la vida de un joven que pierde a toda su familia en un accidente. Decidido a cometer suicido, se muda a un complejo de apartamentos. Sin embargo, es interrumpido por una vecina del lugar y esa misma noche descubre que algunos de los inquilinos se han transformado en criaturas con sed de sangre que representan sus más oscuros deseos.

#VIVO

Drama de Park Sin Hye que narra la vida de un joven que despierta solo en su departamento, su familia no regresa de su viaje y descubre que una pandemia zombie se ha desatado en la ciudad. El protagonista deberá sobrevivir con lo que hay en su despensa sin salir de su hogar, pero en el edificio de enfrente se encuentra una chica con la que planea escapar del lugar.

Train to busan

Drama coreano de Gong Yoo que sigue la vida de un empresario divorciado, para compensar a su hija, deciden viajar a la ciudad de Busan. Durante el trayecto en tren, descubren que en Seúl se desató un virus zombie y algunos de los pasajeros han sido infectados, por lo que tendrán que sobrevivir y llegar a su destino.

