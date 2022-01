Conmoción en NY: Miss USA se lanza desde un rascacielos

Cheslie Kryst, quien fuera Miss USA en el año de 2019, se arrojó desde el rascacielos de Midtown este domingo por la mañana, de acuerdo con información ofrecida por las autoridades al medio New York Post.

La también abogada, de 30 años, dejó una nota junto con una fotografía suya en sus redes sociales. "May this day bring you rest and peace" (Que este día te traiga descanso y paz), escribió.

¿Cuál es el informe de las autoridades?

De acuerdo con el diario, las autoridades informaron que la ex reina de belleza "se cayó desde el edificio Orion de 60 pisos en el 350 W. 42nd St. alrededor de las 7:15 a.m. y fue encontrada muerta en la calle".

Asimismo, se indicó que Cheslie Kryst vivía en el piso 9 del mencionado inmueble. En el momento del trágico accidente se encontraba sola; la última que la vieron sola fue en una terraza en el piso 29.

“Con devastación y gran dolor, compartimos el fallecimiento de nuestra amada Cheslie. Su gran luz fue la que inspiró a otros en todo el mundo con su belleza y fuerza. Le importaba, amaba, reía y brillaba. Cheslie encarnó el amor y sirvió a los demás, ya sea a través de su trabajo como abogada que lucha por la justicia social, como Miss USA y como presentadora de EXTRA. Pero lo más importante como hija, hermana, amiga, mentora y colega, sabemos que su impacto perdurará", mencionó por su parte la familia de la litigante.

Cheslie Kryst la ganadora de Miss EU

Como ya se mencionó, Cheslie Kryst ganó el certamen de belleza Miss EU en el año de 2019 bajó la banda de Miss Carolina del Norte. Por otro lado, también trabajó como reportera para ExtraTV. En ese mismo año, se manifestó en el Día Mundial de la Salud Mental a través de las redes sociales. Incluso dio consejos para poder controlar el estrés.

