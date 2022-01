Unión de talento: Intermoda celebró su feria de negocios en Expo Guadalajara

Como cada medio año, en la Expo Guadalajara se llevó a cabo del 18 al 21 de enero Intermoda, la feria de negocios de moda más grande de Latinoamérica, que reúne a diseñadores, empresarios, distribuidores y productores.

En esta edición 76 se contó con la presencia del Lic. Mario Flores Aguilar, presidente de Intermoda; C.P. Emilio Penhos Mougrabi, presidente de Canaive; Lic. Gustavo Staufert Buclon, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara (OFVC); Lic. Elena Hurtado, directora de Intermoda; Mtra. Montserrat Messeguer, directora de Fashion Group International of Mexico City y la Sra. Anna Fusoni, analista de Moda de múltiples firmas de diseño.

Por segunda ocasión, Intermoda y la Cámara Nacional realizaron una alianza a través del Pabellón Canaive Hecho en México, un espacio que reúne a nuevas empresas que se caracterizan por ser fabricantes, así como originarias de diferentes estados de México. El evento estuvo integrado por 10 pabellones donde se reunieron más de 500 empresas, donde destacan las zonas trending, integrada por diseñadores, firmas exclusivas y colectivos; Emprende IM, dedicada a empresas de reciente creación, y Cho Room, con productos de moda urbana.

Los asistentes disfrutaron de cuatro días de experiencias, talleres y un programa de 12 conferencias especializadas, “IM Talks”, que reúne a expertos de la industria como Massimo Casagrande, Eduardo Caccia, Ada Jolly, Julia González, Lydia Lavín y Montserrat Messeguer, entre otros.

Otra área de las más visitadas fue Trend Zone donde el público conoció las tendencias de moda, tecnología, sustentabilidad e innovación, donde estaban los líderes de Fashion Snoops y WGSN y la agencia Trendo, dedicada a las tendencias de consumo enfocada al mercado nacional. Además, en el pabellón Trending se reunieron más de 40 firmas de diseño, las que se dividen en tres perfiles específicos (diseñadores, colectivos y premium), fortalecida por la analista de moda Ana Fusoni.

Durante la feria hubo a diario pasarelas en el performance Fashion Space para conocer a 14 diferentes diseñadores y firmas que presentaron 18 colecciones inéditas a través de modelos, maniquíes y una museografía con pantalla al centro. En esta ocasión el diseñador Carlos Pineda uno de los jóvenes talentos más importantes de México, inauguró el espacio donde se presentó el diseñador Jonathan Morales con su marca No Name, Macario Jiménez, Angel Grave, César Flova con la marca Ocelote y el colectivo Fashion Group International of Mexico City, entre otros más.

A raíz de la pandemia se crearon citas de negocios híbridas, un servicio gratuito para los expositores de Intermoda, que ofrece a las empresas la posibilidad de conectar a través de una transmisión en vivo con clientes de otras partes del país o del mundo.

Además, se implementó el programa Experiencias IM para compradores y expositores, que son actividades sin costo con acento turístico en diferentes puntos de Guadalajara.

POR ISIS MALHERBE

@ISISMALHERBE

FOTOS: JDS AGENCIA



*l La exposición estuvo integrada por 10 pabellones, donde se reunieron más de 500 empresas.

* l El espacio Fashion Space consta de 13 exhibiciones de moda, 14 diseñadores, cinco marcas comerciales y 18 colecciones inéditas.

MAAZ