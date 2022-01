¡Jefe del año! Ahorró 12 meses para llevar de VACACIONES a todos sus empleados

Este hombre recibió el título del jefe del año por darle una increíble sorpresa a todos sus empleados con unas lujas vacaciones pagadas por la compañía, en las que pudieron disfrutar no sólo de las maravillas de la playa, sino también de uno de los hoteles cinco estrellas de Paraguay.

Como era de esperarse, esta historia rápidamente se volvió viral en redes sociales luego de que la compañía "SF Maquinarias" compartió un breve mensaje en su página de Facebook en el que expresó que se vieron forzados a cerrar un par de días para "recargar energía" tras varios meses de trabajo continuo.

Aunque la aventura ocurrió en diciembre pasado, recientemente le dio la vuelta al mundo luego de revelarse la identidad del jefe de estos suertudos empleados, se trata del ingeniero Sebastián Sánchez, aunque fue su esposa quien detalló a medios paraguayos, como el diario Extra, este gesto de su marido en agradecimiento y reconocimiento hacia cada uno de los trabajadores.

La esposa, identificada como Fabiola Colnago, explicó que la decisión se tomó ya que ninguno de los empleados quería tomar sus respectivos días de vacaciones, pues el mantenerse en su jornada de trabajo diario les aseguraba ingresos extra, tan necesarios en tiempos pandémicos.

Es por ello que el magnífico jefe de 34 años decidió llevarse a todos su trabajadores, entre personal de logística, choferes y vendedores de vacaciones a una playa de Encarnación, al sur de Paraguay. Asimismo, la mujer afirmó que con esto, su esposo busca crear una experiencia distinta a la de otras empresas.

"Siempre que se les daba sus vacaciones preferían trabajar para ganar un adicional y no descansaban, no viajaban y no pasaban ese tiempo con sus familias. Nosotros apenas somos administradores de lo que ellos producen", expresó Fabiola Colnago.