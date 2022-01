Mujer muere al arrojarse al hielo en ritual religioso frente a sus hijos

El tradicional festejo ruso de la Epifanía Ortodoxa, donde los feligreses suelen sumergirse en agua helada para ser bendecidos, se ensombreció este 2022, pues una mujer perdió la vida luego de no poder salir de uno de los agujeros cavados en el hielo. Todo ocurrió en el río Oredezh cerca de Vyra, un pueblo al sur de San Petersburgo, Rusia.

De acuerdo con los reportes, la mujer fue arrastrada por fuertes corrientes que van a más de 3 metros por segundo frente a sus dos hijos que gritaron al no verla salir; aunque las autoridades no han localizado su cuerpo, se ha dado por muerta, debido a que no hay forma de que pudiera haber sobrevivido, por las condiciones climáticas.

Momentos de desesperación

En el clip se observa cómo un hombre, se presume que su esposo, se sumerge para tratar de rescatar a Anna Uskova, de 40 años y quien era abogada, pero no logra rescatarla. De acuerdo con medios locales, la temperatura de ese día (19 de enero) era de -5 grados centígrados.

Cerca de ahí, en otro agujeroen el mismo pueblo había rescatistas y una ambulancia en espera, pero no pudieron llegar a tiempo para salvar a Anna. Al respecto, Alexander Zuyev, jefe del servicio de rescate de emergencia, aseguró que el caso podría tratarse como negligencia, pues el agujero se hizo en un lugar peligroso, por la corriente.

“La mujer se zambulló en un lugar donde no hay rescatistas o iluminación adecuada en un agujero de hielo inadecuado. Es uno de los ríos más peligrosos de la región de Leningrado y la gente se ahoga en él todos los años, incluso en verano”, explicó.

La tradición de la Epifanía Ortodoxa es muy común en Rusia, se hace para recordar el bautismo de Jesús en el río Jordán, muchas lo hacen en grupo para no correr tanto riesgo.

