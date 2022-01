Virginia Woolf: ¿En qué orden leer los libros de la precursora del feminismo?

Virginia Woolf (1882) es una de las mujeres más importantes en la literatura mundial y de las voces más influyentes del feminismo. Nacida en Londres, fue educada en su casa por profesores particulares y su padre, el novelista, historiador y ensayista sir Leslie Stephen.

La vida de Virginia estuvo marcada por una serie de depresiones y un trastorno de bipolaridad que comenzaron con la muerte de su madre cuando tenía 13 años. Además de los abusos que sufrió junto a su hermana Vanessa por parte de sus hermanos George y Gerald Duckworth.

Su trágica vida terminó el 28 de marzo de 1941 cuando se suicidó. Después de terminar su última novela "Entre actos", Woolf padeció una fuerte depresión que se agravó con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la destrucción de su casa de Londres y la mala acogida de sus obras.

Virginia Woolf llenó los bolsillos de su abrigo con piedras y se lanzó al río Ouse, cerca de su casa, y se ahogó. Su cuerpo fue encontrado hasta el 18 de abril, casi un mes después.

Antes de quitarse la vida, la escritora dejó una nota a su marido, el periodista Leonard Woolf, donde señalaba que sentía que iba a enloquecer de nuevo y no iba a poder recuperarse.

"Siento que voy a enloquecer de nuevo. Creo que no podemos pasar otra vez por una de esas épocas terribles. Y no puedo recuperarme esta vez. Comienzo a oír voces, y no puedo concentrarme. Así que hago lo que me parece lo mejor que puedo hacer. Tú me has dado la máxima felicidad posible", señala la carta.

"Has sido en todos los sentidos todo lo que cualquiera podría ser. Creo que dos personas no pueden ser más felices hasta que vino esta terrible enfermedad. No puedo luchar más. Sé que estoy arruinando tu vida, que sin mí tú podrás trabajar. Lo harás, lo sé. Ya ves que no puedo ni siquiera escribir esto adecuadamente. No puedo leer. Lo que quiero decir es que debo toda la felicidad de mi vida a ti. Has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno. Quiero decirlo, todo el mundo lo sabe. Si alguien podía haberme salvado habrías sido tú. Todo lo he perdido excepto la certeza de tu bondad. No puedo seguir arruinando tu vida durante más tiempo. No creo que dos personas pudieran ser más felices de lo que hemos sido tú y yo", agregaba la nota de suicidio.

Carta de suicidio de Virginia Woolf (Foto: La Tercera)

Sin embargo, el legado de Virginia Woolf no murió con ella pues es considerada una de las más grandes escritoras inglesas del siglo XX, cuyo estilo poético fue una de las aportaciones más importantes a la novela moderna. Además, su participación en la vida intelectual de su tiempo e ideas modernas la colocan como unas de las pioneras del feminismo.

¿Cómo leer a Virginia Woolf?

Entre las obras más sobresalientes de Virginia Woolf se encuentran "Fin de viaje", "Noche y día", "El cuarto de Jacob", "La señora Dalloway", "Al faro", "Orlando", "Las Olas", "Los años", "Entre actos" y el emblemático ensayo "Una habitación propia".

"Una habitación propia"

Esta obra es un ensayo que tiene partes noveladas y ha sido considerado el legado de Virginia Woolf al feminismo. "Una habitación propia" se basa en una serie de conferencias que dio la escritora en universidades femeninas de la Universidad de Cambridge.

"Una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas; y esto, como ves, deja sin resolver el gran problema de la verdadera naturaleza de la mujer y la verdadera naturaleza de la novela", señala la escritora, pues considera que la libertad financiera llevará a las mujeres la libertad de escribir.

En el ensayo, Woolf realiza un recuento histórico de las escritoras hasta la fecha: Jane Austen, Anne Finch, George Eliot y Rebecca West, son algunas de las mujeres que son consideradas por Virginia Woolf.

"Las Olas"

Esta novela ha sido considerada una de las obras más importantes del siglo XX, tanto por su belleza como por su revolucionaria técnica narrativa. El texto se desarrolla al compás del batir de las olas en la playa, seis monólogos interiores, a veces aislados, otras veces casi en coloquio concordante, en los que formulan, desde su infancia hasta sus últimos años, seis vidas múltiples y dispares.

Las escenas biográficas, que hablan de su niñez y madurez, van separadas por interludios poéticos en los que se describen paisajes de distintos momentos del día, de acuerdo con Culturamas.

"Entre actos"

La última obra que escribió Virginia Woolf antes de suicidarse en 1941. Fue publicada póstumamente y enseguida se le consideró una obra maestra, la quintaesencia de su carrera y una de las aportaciones más brillantes de la literatura europea del siglo XX.

La novela transcurre en el año de 1939 en Pointz Hall, la casa de campo de la familia Oliver desde hace más de un siglo. El principal evento de la novela es la representación de la obra teatral que todos los años se organiza en el pueblo, escrita y dirigida esta vez por la vehemente señorita La Trobe, que refleja la historia de Inglaterra desde la Edad Media hasta los días previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo con la librería Gandhi.

"La señora Dalloway"

"La señora Dalloway" relata un día en la vida de una mujer de la clase alta londinense desde el punto de vista de una conciencia que experimenta con plena intensidad cada instante vivido, en el que se mezclan sentimientos, pensamientos y emociones y se condensan el pasado, el entorno y el presente.

Pasado, presente y futuro se entretejen en este relato que, a través de las complejas vidas interiores de sus personajes, consigue explorar los límites de la experiencia humana. La señora Dalloway se ha convertido en una de las novelas más revolucionarias e imprescindibles del siglo XX por su narrativa cargada de lirismo, capaz de reseguir con maestría los monólogos interiores de los protagonistas, y su reivindicación de la condición femenina.

