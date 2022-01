Andra Escamilla revela que es una persona no binaria-trans

Andra Escamilla, estudiante de animación, no solo se identifica como una persona no binaria sino también como trans. Fue el 17 de enero que Andra compartió una serie de fotos en Instagram y usó el hashtag #trans. Posteriormente fue cuestionado si se identificaba como trans masculino y respondió que sí (cabe señalar que el comentario ya no será visible en Instagram).

La publicación de Escamilla recibió varias críticas al respecto, aunque ella aclaró que se trata de un tema de género y “mis pronombres son elle/él”. En Twitter, compartió lo siguiente: "Ser no bi/trans significa que no necesitas complacer los estándares de nadie más que los tuyos".

Habrá que recordar que en el video en el que piden a sus compañeros le llamen compañere, en lugar de compañera, se hizo viral en agosto del 2021 y desde entonces ha sido blanco de todo tipo de comentarios al pedir empatía.

Al respecto, ha dicho que recibió muchos mensajes de acoso y pasó por una situación poco agradable, y aseguró que compañeres de la comunidad LGBTQ+ que sí resultaron afectados por el ciberbullying.

Por segunda ocasión es sancionada por TikTok

El creador de contenido indicó que fue sancionado por segunda ocasión en enero del 2022 y pidió a sus seguidores le ayuden a recuperar su cuenta, luego de varios meses de inactividad.

Las restricciones fueron consecuencia de que compartió video sobre temas relacionados con la inclusión, en los cuales había contenido a favor y en contra de TiKtok.

La ocasión previa en la que Andra no puedo usar dicha red social fue porque mostró cómo con el lenguaje de señas se puede ser inclusivo, lo cual generó una serie de críticas porque estaba desinformando al respecto.

Pero reapareció en TikTok con otra cuenta para solicitar que se ayudar y contó que su cuenta de @andra_milla, la habían “tirado”, aunque desconocía la razón, y asegura que no había infringido ninguna regla, ya que en su último clip hablaba de su objetivo de trabajar en una cafetería.

"Quería pedirles su ayudita para que vayan a su cuenta y le manden un correo a TikTok. Escríbanles en Facebook y en Twitter que por favor me regresen mi cuenta, porque yo no infringí ninguna norma", mencionó.

Consulta la oferta educativa.

SIGUE LEYENDO:

Cuestionan a Andra Escamilla por usar CANSADA y no CANSADE en un video de TikTok

TikTok ELIMINÓ la cuenta de Andra Escamilla, joven que pidió le llamaran "compañere"

¡Esperen mi demande! Andra Escamilla alista demanda por “piñata compañere”