¡Esperen mi demande! Andra Escamilla alista demanda por “piñata compañere”

En las últimas semanas, el tema del uso del lenguaje inclusivo se volvió a poner a discusión debido a que se viralizó un video en el que Andra Escamilla, una persona que se considera no binaria, exigía que la llamaran “compañere” para referirse a “elle”, por lo en redes se generaron todo tipo de reacciones y para aprovechar la tendencia, la Piñatería Ramírez hizo una piñata con la imagen de Andra, a quien parece que no le gustó que lucraran con su imagen por lo que ya alista una demanda.

Fue el pasado fin de semana cuando la Piñatería Ramírez compartió a través de sus redes sociales que habían creado la “piñata compañere”, la cual, es está hecha de cartón con la imagen de Andra Escamilla, en la publicación escribieron “¡No soy tu piñata, soy tu piñate! Respeten sobrines, saludos a mis clientes no binarios” y además de la foto de la piñata, compartieron algunos memes sobre el tema.

La publicación de la Piñatería Ramírez se hizo viral de inmediato y se generaron todo tipo de reacciones entre los internautas pues mientras algunos se tomaron el asunto con mucho humor, otros calificaron a la piñatería como oportunista y discriminatoria por los memes que compartió por lo que fueron duramente criticados.

Luego de que las imágenes llegaran a Andra Escalilla, la persona no binaria, compartió las fotos de la piñata desde su perfil de Facebook y escribió “Esperen mi demande!” para indicar que emprendería acciones legales contra la piñatería que utilizó su imagen sin su consentimiento, por lo que la Piñatería Ramírez reaccionó ante el posible problema legal que enfrentarían.

A través de sus redes, la Piñatería Ramírez compartió una captura de pantalla de la publicación de Andra Escamilla donde anuncia la demanda y escribieron “habemos demande… (no sé qué sea pero se parece a demanda), así que pediré apoyo cuando esté en Almoloya…alguien sabe por qué estas personas siempre etiquetan al CONAPRED”, por lo que su comentario fue considerado como una burla y generó una ola de indignación entre los internautas.

Cabe mencionar que, algunos internautas señalaron que el comentario de Andra Escamilla solo se trató de una broma, pues ella misma declaró en TikTok que las burlas y los memes no le molestan, sin embargo, otros aseguran que cambió su postura y que la demanda es real, sin embargo, la persona no binaria, no ha hablado sobre el tema en sus redes sociales pero se espera que muy pronto aclara si ejercerá acciones legales o no contra la Piñatería Ramírez, la cual, se ubica en el municipio de Reynosa, en el estado de Tamaulipas y que ha destacado por hacer piñatas de diferentes personajes o situaciones que estén en tendencia.

¿Por qué se hizo famosa Andra Escamilla?

Todo inició hace unos días cuando se difundió en redes sociales un video de una clase en línea en el que Andra Escamilla exige entre lágrimas que la llamen “compañere”, por lo que las imágenes se hicieron virales y posteriormente, ella aclaró que ese episodio tuvo lugar debido a que estaba vulnerable porque no había entregado un trabajo escolar porque la reacción de la vacuna contra el Covid-19 se le impidió, por lo que tuvo una discusión con su profesor y cuando le dijeron “compañera” explotó.

Posteriormente, Andra Escamilla publicó en su cuenta de TikTok que lleva varios años tratando de que se le cambien el pronombre a “elle” o “el”, por lo que se abrió todo un debate en torno a la situación y debido a ello su nombre y la palabra “compañere” han estado en tendencia en los últimos días.