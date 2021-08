¡Piñate! Crean piñata por la polémica de "compañere"; ¡Sin miede al éxite!

La polémica piñatería en Reynosa, Tamaulipas, lo hizo de nuevo y mostraron en redes sociales su más reciente creación, pues fabricaron una de la persona no binaria que pidió ser llamada “compañere”.

En días pasados una persona no binaria se hizo tendencia en redes sociales, esto luego de que durante una de sus clases virtuales rompiera en llanto y exigiera ser llamada “compañere” y no “compañera”, algo que había pedido en otras ocasiones.

La piñata usa un vestido en color rosa con dos letreros en sus manos en los que usan la frase de la persona no binaria del video, además de usar el mismo corte de cabello y lentes.

La piratería ha sido blanco de la polémica y críticas por algunas de sus creaciones basadas en las tendencias, como la más reciente de la conductora Laura Bozzo quien fue vinculada a proceso por defraudación fiscal.

También elaboraron una de la youtuber Yoseline “H”, quien se encuentra recluida en el penal de Santa Martha Acatitla y en julio pasado fue vinculada a proceso por el delito de pornografía infantil.

Acusan de misóginos a la piñatería

Durante las protestas feministas en la Ciudad de México una joven se hizo tendencia al tomar una bomba de humo lanzada a las manifestantes, para después arrojarla sobre la barda colocada en Palacio Nacional.

La joven, quien fue llamada Reinota, acuso de misóginos a la piñatería en Reynosa: “Hola, sorry, pero ese negocio de piñatas ha hecho comentarios de odio hacia el movimiento, burla hacia víctimas de abuso sexual. No se debe normalizar, me ayudas quitando el arroba. Muchas gracias”.

Gabriel Soto también fue uno de los blancos de la piñatería, esto luego de que se difundiera un video íntimo del actor en redes sociales. Sin embargo, él decidió tomar medidas legales y demandó a quien difundió las imágenes, mientras que su abogado habría mencionado que se haría lo mismo con la piñatería.

“Nos enfrentamos un tema que es cómo se va a cuantificar el daño causado al actor. Ellos manifestaron que no han vendido la piñata y que la gente se ha tomado fotografías, el hecho es que ya cometieron un delito”, dijo en aquel momento el abogado del actor a “De primera mano”.