¿La palabra "compañere" sí existe? Un escritor y profesor de la UNAM explica | VIDEO

El debate terminó: la palabra "compañere" sí existe, de acuerdo con un video de Adrián Chávez Pérez, escritor, traductor y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A través de un video en TikTok, el docente habló sobre un tema que ha estado circulando en redes sociales los últimos días: el caso de Andra, una persona no binaria que rompió en llanto tras ser llamada "compañera", en lugar de "compañere" durante una clase virtual.

La difusión de ese momento generó un debate en las redes, pues mientras muchos se burlaron de la situación y la catalogaron como una reacción "exagerada" por parte de Andra, otras personas de la comunidad LGBTQ+ defendieron el uso del lenguaje inclusivo y de los pronombres correspondientes.

Por su parte, la Real Academia de la lengua Española (RAE) decidido pronunciarse en contra del lenguaje incluyente y el uso de la "e" en diferentes ocasiones.

Además, aseguró que "es completamente innecesario", pues el masculino gramatical ("todos") ya cumple con la función que busca el uso de la "e"; es decir, sirve como término no marcado de la oposición de género.

Al respecto, Adrián Chávez comentó:

"Hoy vamos a hablar del misterioso caso de las palabras que no existen. Acabo de ver un video en el que un señor dice que la palabra 'compañere' no existe. [...] Me intriga mucho qué pasa por la cabeza de alguien que se atreve a negar la existencia de una palabra que acaba de pronunciar", opina.

A continuación, Adrián enlista una serie de ejemplos para ilustrar su punto:

"¿Qué necesitan entonces para decir que una palabra existe? ¿Que la acepte una academia? ¿Entonces todas las palabras del inglés y del japonés, que son lenguas que no tienen una 'academia regulatoria' no existen? ¿O qué la utilicen la mayoría de hablantes? ¿Entonces los términos especializados, que sólo usa un minúsculo grupo de la población, no existen? ¿Qué exprese una realidad que puedes tocar con tus manos? ¿Entonces la palabra "unicornio" no existe? ¿Qué reproduzca una ideología dominante? ¿Entonces los vocabularios de todas las lenguas indígenas no existen?"

Hacia el final, el egresado del Instituto Superior de Intérpretes y Traductores y de la Facultad de Filosofía y Letras aseguró que no se puede negar una palabra que refleja cierta realidad o contexto, en este caso, el uso de ciertos pronombres para las personas no binarias:

"Que les quede bien claro: Una palabra empieza a existir cuando alguien la dice. No necesita bendiciones ni diccionarios, ni que alguien acepte su existencia como si ésta no fuera evidente. Cuando alguien dice que una palabra no existe, lo que le molesta no es la palabra en sí, sino la realidad que nombra. En el fondo no quieren que exista la palabra porque no quieren que exista esa realidad. Tienen derecho a sus prejuicios, solo no traten de disfrazarlos de correción lingüística".

Andra aclara la polémica

A lo largo de tres videos en TikTok, Andra decidió detallar su opinión respecto a la viralización de la exigencia que realizó durante una de sus clases virtuales.

En el primer contenido dedicado al tema, titulado "Contexto compañere", Andra dijo que el motivo principal por el que decidió dar una explicación al respecto fue que, aunque no le incomoda lo que digan y piensen de su persona, hay gente de la comunidad LGBT+ a la que sí le importa, pues están atravesando situaciones similares y se vieron reflejadas en la reciente situación, razón por la que es necesario abordar el tema.

En el segundo video, Andra agradeció el apoyo de algunas personas a favor de su postura. Destacó que el tema del lenguaje incluyente es importante de abordar, pues el "missgendering" es un problema constante al que se enfrentan las personas no binarias y trans en la escuela y en otros espacios.

El fenómeno conocido como "missgendering" podría traducirse en español como "equivocarse de género" y consiste en la práctica de asignarle un género distinto a una persona, lo que implica el uso de pronombres incorrectos.

En el tercer y último TikTok, Andra resolvió algunas de las dudas más frecuentes. A pesar de haber anunciado que solo le tomaría tres videos hablar del tema, Andra anunció una cuarta y quinta parte al respecto.