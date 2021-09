'Todo va a estar bien', serie de Diego Luna, usa lenguaje inclusivo y pronombres neutros como 'todes' y 'femenine'

Todo va a estar bien es la serie producida y dirigida por Diego Luna, disponible en Netflix. En ella se abordan temas como el amor, los roles de género, el matrimonio y posterior divorcio de una pareja, la lucha feminista y el lenguaje inclusivo, tópico que ha sido tema de conversación en los últimos días.

La serie, estrenada el pasado 20 de agosto, se enfoca en Julia y Ruy (interpretados por Lucía Uribe y Flavio Medina), cuya relación ya no funciona y tienen que aprender a "llevar la fiesta en paz por el bien de su hija Andrea", encarnada por la pequeña Isabella Vazquez Morales.

Todo va a estar bien utiliza pronombres como todes y femenine

A lo largo de ocho capítulos, Todo va a estar bien aborda dos perspectivas: la de Julia, una activista feminista y la de Ruy, un hombre machista. Con el objetivo de quedarse con la custodia de su hija Andrea, el padre deberá aprender a ser más inclusivo y empático.

En ese inter, la madre le enseña a utilizar pronombres neutros a su pequeña, tales como 'todes', 'compañeres', 'femenine' y 'masculine'. Diego Luna es consciente de la identidad de las personas no binarias, quienes no se identifican con alguno de los dos géneros validados por el sistema sexogenérico: hombre y mujer.

A raíz del video en el que una persona no binaria llamada Andra se hizo viral por la frase: "Soy tu compañere", el tema con el lenguaje inclusivo ha dado bastante de qué hablar. Y sí, los puristas de la lengua dirán que no es correcto y citarán a la Real Academia Española (RAE).

Sin embargo, el eje central del lenguaje inclusivo no es la gramática, sino la identidad. Darse cuenta que hay personas trans y no binarias que día a día luchan contra los prejuicios de la sociedad. No es "poner nuevas reglas sobre cómo hablar", sino reconocer a la diversidad de personas que quedan excluidas de la forma en la que se habla.

Diego Luna promueve el lenguaje inclusivo

Recientemente, Diego Luna se mostró a favor del lenguaje inclusivo. Durante una entrevista con el youtuber Roberto Martínez, el actor y director de 41 años usa frases como 'nuestres hijes' y 'todes'. Además, expresó que ya lo habla, pues personas cercanas a él lo utilizan.