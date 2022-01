Reto visual: Encuentra a los dos pingüinos con sombrero en menos de 5 segundos

Para resolver el test visual de hoy deberás poner mucha atención y hacerlo muy rápido. En la imagen de abajo deberás encontrar un para de elementos que están entre todos los demás y hacerlo en el tiempo establecido.

Para este acertijo viral tendrás que demostrar tu nivel de observación. En la imagen de abajo se ve una serie de pingüinos, todos ellos están juntos en el hielo, pero hay un par que tienen algo muy especial. Dos de ellos tienen un sombrero que los distingue.

El reto consiste en encontrar a los dos pingüinos que tienen sombrero. Pon atención a los detalles y utiliza tu poder de observación para encontrar a los pingüinos intrusos. Recuerda que tienes 5 segundos para resolverlo. No veas la solución si aún no lo has intentado.

Tienes 5 segundos para encontrar a los dos pingüinos con sombrero

FOTO: Twitter

¿Encontraste a los pingüinos con sombrero?

Si aún no has encontrado a los pingüinos intrusos, vuelve a intentarlo antes de ver la solución en la parte de abajo. Intenta lograrlo en menos de 5 segundos.

En la imagen de abajo podrás ver en dónde están los dos pingüinos. Uno de ellos está del lado derecho a la mitad de la imagen y el otro está en la parte inferior de la izquierda.

Así que ya sabes cómo resolver este reto visual. En caso de que lo hayas logrado a la primera, ¡Felicidades! eres parte del 5 por ciento de los que sí lo consiguió en el tiempo establecido.

¿Encontraste los dos pingüinos intrusos?

FOTO: Twitter

SEGUIR LEYENDO:

RETO visual: Encuentra al duende triste en menos de 10 segundos

Acertijo visual: ¿Puedes encontrar las 7 caras al revés en solo 20 segundos?

Acertijo Visual: ¿Eres capaz de encontrar la estrella de seis picos en 10 segundos?