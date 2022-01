J Balvin regala unos Air Jordan a niño que fue muy criticado en TikTok por sus tenis

El usuario @xxxbrunocion compartió en TikTok un clip en el que está lavando sus tenis y entre los comentarios que le hicieron fue que no eran originales. Y antes las críticas que recibió el menor de edad, el cantante colombiano J Balvin celebró que sea una persona agradecida.

Ante dichos comentarios, aclaró: “No me importa que mis tenis sean piratas, para los que comentaron. A mí me gustan mucho porque fue un regalo de mi mamá de Navidad, entonces, no me van a lastimar”. El clip acumula más de 900 mil me gusta. Fue lo único que comentó al respecto y continuó compartiendo clips como regularmente lo hace.

El cantante colombiano usó la misma red social e indicó que le regalará al niño unos tenis Air Jordan 1 Retro High J. Balvin Colores y Vibras. “Te van a llegar los tenis. Más personas como tú: Gracias por ser tan agradecido con tu familia y con los que aman”, expresó J Balvin. El clip hasta el momento registra más de 1.6 millones de reacciones.

El menor de edad posteriormente mostró una captura de pantalla de un mensaje que le envió el originario de Medellín, Colombia, y agradeció el gesto del intérprete.

(Foto: Twitter@brkicks)

La primera ocasión que se conoció el modelo de tenis fue durante la actuación del cantante colombiano en el medio tiempo del Super Bowl de 2020, al compartir escenario con J.Lo. “Estas AJ1 exclusivas llegan con una combinación ecléctica de colores, texturas y estampados que recrean el modelo original, pero esta vez en honor al cantante y productor discográfico colombiano J.Balvin”, se lee en la descripción de dicho producto.

La colaboración entre la marca y el cantante fue anunciada a comienzos del 2020 y a finales que los tenis fueron puestos a la venta.

