Cliente pide oferta en desayuno y termina pagando de más: Sigue estas recomendaciones para que no te pase

La historia de un hombre que acudió a desayunar a un restaurante se volvió viral en redes sociales luego que compartiera su experiencia en donde tras pedir una oferta terminó pagando más del doble del costo inicial del servicio, ¿el motivo? le agregaron otros productos que no venían incluidos en el paquete, pero él aseguró que nunca le explicaron esta situación.

Se trata de un hombre que se @boby_rebel_rob iy compartió su desafortunada experiencia en Twitter; ahí contó que fue a un restaurante "Vips" para adquirir un desayuno que se encontraba en promoción a 79 pesos, pero que al final terminó pagando más de 400 por él. Su anécdota recibió decenas de comentarios y se viralizó en las redes.

Aunque algunos usuarios se solidarizaron con el cliente y le externaron su apoyo, también hubo quienes le sugirieron que para la otra ponga más atención a las "letras chiquitas" de este tipo de ofertas, ya que aseguraron forman parte de una serie de estrategias de mercadotecnia que muchos restaurantes implementan para atrapar a los consumidores y convencerlos de consumir más.

¿Qué fue lo que realmente ocurrió con el consumo del cliente?

La publicación generó rápidamente una serie de reacciones entre los usuarios, quienes entraron en polémica en la búsqueda de a quién culpar, ya que algunos eximieron del asunto al restaurante y sí llamaron la atención al cliente por no poner atención a las "letras chiquitas" que casi siempre acompañan a este tipo de promociones.

Fue el pasado lunes 10 de enero cuando Roberto Acosta asistió a un restaurante "Vips" para adquirir dos desayunos de 79 pesos, por los cuales esperaba terminar pagando 158 pesos, sin embargo, a la hora que llegó la cuenta el cobro por el servicio fue de 460, algo que lo desconcertó. ¿El motivo? Terminó pidiendo algunos productos que no se incluían en la oferta y los cuales se cobraron de manera individual.

De acuerdo con su relato, mientras le servían sus alimentos, la mesera le ofreció otras productos que él terminó aceptando, pensando que venían contemplados con el desayuno de 79 pesos, entre ellos una copa de yogurt, huevos extra y jugos de un tamaño mayor al que incluía el paquete. Esto dio como resultado que la cuenta final que terminaría pagando se incrementara.

“Venía por dos desayunos de $79.00 a @VIPS, y entre todo lo que me trajeron y ofrecieron (sin decirme el costo extra o algo similar) me terminaron metiendo golalazo jajaja. Desde la copa de yogurt hasta la diferencia de un jugo que se suponía incluía el menú jaja”, se lee en el texto de su publicación.

Recomendaciones para que no te pase lo mismo

Tras dar a conocer su historia algunos usuarios comentaron haber pasado por una experiencia similar y lo invitaron a ser más precavido para la siguiente vez que se encuentre con ofertas de este tipo. Le sugirieron, entre otras cosas, poner atención a los términos que aplican los restaurantes para este tipo de paquetes.

Además le sugirieron que siempre pregunte a los meseros qué es lo que incluye la oferta y si los otros productos que le ofrecen se incluyen en los paquetes o tienen un costo extra: “Práctica común de deshonestidad en varios sitios de comida, me paso en un starbucks al pedir una bebida la empleada me pregunta si la prefería con café de temporada sin indicarme que tendría un costo extra y al realizar el cobro oh sorpresa el precio era diferente al exhibido”, compartió otro usuario.

También le hicieron ver que situaciones como las que describió en su post también son responsabilidad del consumidor: “Los desayunos de $79.00 pesos no incluyen chilaquiles ni yogurt ,quien está mal eres tú, en cualquier restaurante que vayas y pides cambios tienen costo. Voy seguido a las cenas Y comidas de 79 y nunca me han cobrado de más porque solo pido lo descrito en la carta," se lee en otro comentario.

“Por eso se pregunta primero que incluye el desayuno de 79, suenas tonto diciendo que fuiste por dos desayunos de 79 y aún así seguías pidiendo, en serio? Bien por la vendedora hizo su labor de venta”, agregó otro internauta, quien dejó ver que no siempre la responsabilidad es del empleado que atiende.

