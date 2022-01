Muerte prematura: este alimento ayuda a prevenirla, según la Universidad de Harvard

Un estudio realizado por un grupo de investigadores de Harvard dio a conocer que las personas que consumen grandes cantidades de aceite de oliva pueden reducir el riesgo de muerte prematura en general y por causas específicas, incluidas las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas.

Así lo dieron a conocer en el informe publicado en el Journal of the American College of Cardiology, en donde se detalla que investigadores de la Harvard T.H. Escuela Chan de Salud Pública hallaron que las personas que consumían aceite de oliva, en lugar de grasa animal, tenían un menor riesgo de mortalidad total y por causas específicas.

Tras difundirse los resultados de la investigación, el grupo de especialistas de la Escuela Chan aseguraron que ven un impacto en las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas. Cabe destacar que este es el primer estudio a largo plazo sobre el consumo de aceite de oliva y la mortalidad que se realiza en los Estados Unidos, ya que previamente, las anteriores investigaciones se enfocaron en poblaciones de Europa y el Mediterráneo, en donde el consumo del aceite de oliva es mayor.

Aceite de oliva se relaciona con menor riesgo de enfermedad cardiovascular

A quienes participaron en el estudio se les preguntó con qué frecuencia usaban aceite de oliva. FOTO: Pixabay

Durante una entrevista Marta Guasch-Ferré, científica investigadora principal del Departamento de Nutrición de la Escuela Chan de Harvard, declaró que "el consumo de aceite de oliva se ha relacionado con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular, pero su asociación con la muerte prematura no estaba clara".

Guasch-Ferré aseguró que sus hallazgos "confirman las recomendaciones dietéticas actuales para reemplazar las grasas animales con aceites vegetales para la prevención de enfermedades crónicas y muerte prematura”. Para realizar el estudio, los investigadores utilizaron datos de salud recopilados entre 1990 y 2018 procedentes de 60 mil 582 mujeres, quienes participaron en este estudio de salud y 31 mil 801 hombres.

Cabe destacar que al inicio del estudio todos los participantes estaban libres de enfermedades cardiovasculares o cáncer y tuvieron que completar cuestionarios dietéticos cada cuatro años. En el periodo de estudio, 36 mil 856 de estas personas murieron. A quienes participaron en el estudio se les preguntó con qué frecuencia usaban aceite de oliva en aderezos para ensaladas, agregados a la comida o al pan, o al hornear o freír.

Este es el primer estudio a largo plazo sobre el consumo de aceite de oliva y la mortalidad que se realiza en los EU. FOTO: Pixabay

De acuerdo con los descubrimientos, las personas en la categoría más alta de consumo de aceite de oliva (más de siete gramos por día) tenían un 19 % menos de riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular y total, un 17 % menos de riesgo de mortalidad por cáncer; un 29 % menos de riesgo de mortalidad neurodegenerativa y 18 por ciento menos de riesgo de mortalidad respiratoria, en comparación con aquellos que nunca o rara vez consumieron aceite de oliva.

El uso del aceite de oliva se relacionó con un menor riesgo de mortalidad total y por causas específicas en comparación con la margarina, la mantequilla, la mayonesa y la grasa láctea. “Los médicos deberían aconsejar a los pacientes que reemplacen ciertas grasas, como la margarina y la mantequilla, con aceite de oliva para mejorar su salud”, declaró Guasch-Ferré.

